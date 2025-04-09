У Вінниці поховали ексвійськового, який підірвав себе та кохану гранатою

30 березня у приватному будинку у Вінниці вибухнула граната, внаслідок чого загинули Ігор Синявський і Олександра Максименко

У день свого 40-річчя колишній військовий Ігор Синявський підірвав гранату. Внаслідок вибуху загинув не лише він сам, а і його кохана – 41-річна Олександра Максименко. Після трагедії чоловіка поховали з військовими почестями. Однак ця інформація викликала обурення в мережі. «Главком» розповідає усі деталі скандалу.

Деталі трагедії

У ніч на 30 березня 2025 року у приватному будинку на вулиці Антона Турчановича у Вінниці вибухнула граната. Внаслідок чого загинули Ігор Синявський і Олександра Максименко. Речниця обласної поліції Заріна Маєвська уточнила місцевому виданню «20 хвилин» причини і обставини трагедії.

«Під час розпиття алкогольних напоїв та раптово виниклого конфлікту чоловік привів у дію вибуховий предмет. Внаслідок вибуху він та його дружина отримали травми, несумісні з життям. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження одразу за двома статями Кримінального кодексу України»: 115 (Умисне вбивство) та 119 (Вбивство через необережність)», – йдеться у заяві.

Олександра Максименко загинула внаслідок вибуху гранати фото: 20minut.ua

Олександру Максименко поховали 1 квітня. Мати загиблої Віра розповіла: «Ми ховали Сашу 1 квітня. Коли забирали з моргу, побачила, що одна половина тіла повністю перебинтована, а друга – у синцях. Може, він бив її, не знаю. Хоча дочка казала, що він хороший».

Колишнього військового Ігоря Синявського поховали наступного дня, 2 квітня. Зокрема, Вінницька міська рада опублікувала новину про прощання з чоловіком, але не згадавши про те, що він підірвав гранату.

«Ігор Синявський долучився до Збройних сил України на початку повномасштабного російського вторгнення. Боронив Україну на Донецькому напрямку. За рік під час виконання бойового завдання поблизу міста Дружківка отримав важке поранення. Лікарі зробили все, щоб врятувати бійця, втім витягти осколок із потилиці так і не змогли. Життя ветерана обірвалося 30 березня – на другий день після відзначення ним свого 40-річчя», – йдеться у повідомленні міськради.

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«Як таке може бути, що він вбив мою дитину, залишив сиротою внука, а його ховають як героя з усіма почестями? – сказала мати загиблої. – Міська рада на своєму сайті висловлює співчуття рідним героя, так називає його, а який він герой? Він убивця. Умисне убив людину. Але про це мовчать. Та ще й написали, що помер після поранення».

Стосунки Ігоря Синявського та Олександри Максименко

У мережі Ліля Улянівська, яка назвала загиблу сестрою, зазначила, що Олександра Максименко не була цивільною дружиною Ігоря Синявського.

«Вона не його цивільна дружина, вони вчилися в одному класі деякий час, потім все життя не бачились, а три тижні до страшного випадку зустрілися і у них виникли почуття. Вона тільки пішла до нього жити, взявши з собою зовсім малу кількість речей, які вміщаються в жіночому шкіряному рюкзаку, і в день трагедії вона хотіла від нього піти», – йдеться у заяві.

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Реакція мережі

Користувачі соцмереж стверджують про колишню судимість військового. Однак Заріна Маєвська повідомила, що чоловік не був засуджений, таку інформацію їй надав слідчий.

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Зокрема, користувачі соцмереж по-різному відреагували на інформацію про те, що Ігоря Синявського поховали з почестями. Дехто висловлює співчуття родині Олександри Максименко.

Інша частина користувачів соцмереж співчуває чоловікові. Вони зазначають, що усім військовим слід звертатися за допомогою до психолога, щоб уникнути подібних трагедій.

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Раніше у квартирі в спальному районі Вінниці молодий чоловік стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Згодом його було знайдено мертвим.