Вибухи в України та додаткові санкції проти РФ: головне за ніч

Ймовірно, що у Дніпрі уламки безпілотника пошкодили будинок

Росія запустила на Україну безпілотники, у деяких містах лунали вибухи, а сенатор Грем пригрозив РФ санкціями, якщо вона не заключить «гідний та справедливий мир» з Україною. «Главком» зібрав головні події ночі проти 27 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи в Україні

Вночі, 27 квітня, окупанти атакували Дніпро та Одесу «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі цієї ночі пролунало декілька вибухів. Відомо, що місто було атаковано безпілотниками.тЙмовірно, на правому березі Дніпра, впали уламки та пошкодили будинок.

В Одесі також пролунали вибухи, про це повідомив мер міста Геннадій Трухав. Детальної інформації наразі немає. У телеграм-каналах писали ще про вибухи у Павлограді, Житомирі та у Запорізькій області. у багатьох областях України досі оголошено повітряну тривогу.

Санкції проти РФ

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив про готовність законодавців ухвалити додаткові санкції проти Росії у разі, якщо Кремль не погодиться на «гідний і справедливий» мир з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Грема у соцмережі X.

У своєму зверненні американський сенатор подякував президенту США та його команді за наполегливу роботу, спрямовану на досягнення справедливого завершення війни, розв'язаної через варварське вторгнення президента Росії Володимира Путіна.

Безкоштовний прохід для кораблів США

Президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб американські військові та комерційні кораблі мали право безкоштовно проходити через Панамський і Суецький канали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис американського лідера у мережі Truth Social.

Трамп також зазначив, що доручив державному секретарю Марко Рубіо терміново розглянути це питання. За його словами, держсекретар має «негайно подбати про цю ситуацію».

Президенство Трампа вважають «лякаючим»

Американці, зокрема деякі республіканці, дедалі більше втрачають віру в Дональда Трампа з низки ключових питань. Це показало опитування, оприлюднене цього тижня. Зокрема, більшість респондентів описали другий термін Трампа у Білому домі як «лякаючий». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

На тлі низьких оцінок економічної та імміграційної політики Трампа, згідно з опитуванням, опублікованим у суботу, лише 24% американців вважають, що він зосереджений на правильних пріоритетах під час свого президентства.

Оприлюднені дані свідчать про історично низький рівень підтримки Трампа для політичного лідера на такому етапі. Більше половини виборців не схвалюють його роботу на посаді президента, а також виступають проти його тарифної політики та скорочення федерального апарату.