Крим під атакою дронів: вибухи поблизу аеродрому не вщухають (відео)
Влада запевняє, що сили ППО успішно відпрацювали
З 00:11 2 травня в тимчасово окупованому Криму не вщухають вибухи. Місцеві пабліки повідомляються, що гучні вибухи доносяться з аеродромів та інших військових об'єктів, передає «Главком».
Аеродром «Саки», що в Новофедорівці перебувають під атакою дронів. Тамтешня влада заявляє, що сили ППО успішно збивають дрони.
Та місцеві публікують відео, на яких видно, як в небо піднімається стовп дипу та розгоряється полум'я. Вибухи лунають у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії.
Під атакою перебувають аеродроми та інші військові обʼєкти.
Нагадаємо, близько 00:11 у Феодосії погримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що ще один гучний вибух пролунав на півночі Севастополя.
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