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Крим під атакою дронів: вибухи поблизу аеродрому не вщухають (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Крим під атакою дронів: вибухи поблизу аеродрому не вщухають (відео)
скриншот з відео

Влада запевняє, що сили ППО успішно відпрацювали

З 00:11 2 травня в тимчасово окупованому Криму не вщухають вибухи. Місцеві пабліки повідомляються, що гучні вибухи доносяться з аеродромів та інших військових об'єктів, передає «Главком».

Аеродром «Саки», що в Новофедорівці перебувають під атакою дронів. Тамтешня влада заявляє, що сили ППО успішно збивають дрони.

Крим під атакою дронів: вибухи поблизу аеродрому не вщухають (відео) фото 1

Та місцеві публікують відео, на яких видно, як в небо піднімається стовп дипу та розгоряється полум'я. Вибухи лунають у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії.

Під атакою перебувають аеродроми та інші військові обʼєкти.

Нагадаємо, близько 00:11 у Феодосії погримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що ще один гучний вибух пролунав на півночі Севастополя.

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Теги: Крим пожежа вибух

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