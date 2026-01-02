Головна Країна Суспільство
Вінниччина: селищна рада пояснила, навіщо накупила найдорожчих флагманських смартфонів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Вінниччина: селищна рада пояснила, навіщо накупила найдорожчих флагманських смартфонів
колаж: glavcom.ua
Флагмани по 50 тис. грн придбають на Вінниччині

Замовник пояснив «Главкому»: мобільні телефони передасть військовим

Теплицька селищна рада Вінницької області провела тендер на закупівлю трьох мобільних телефонів загальною вартістю 148,5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Переможцем тендеру став єдиний учасник – ФОП Коваленко Антон Дмитрович. Підрядник має доставити телефони до 10 січня.

Вінниччина: селищна рада пояснила, навіщо накупила найдорожчих флагманських смартфонів фото 1
дані: ProZorro

Як з’ясував «Главком», йдеться про флагманську модель 2024 року – Samsung Galaxy S24 Ultra. Це один із найдорожчих смартфонів на ринку, оснащений потужним процесором, професійною камерою та інтелектуальними функціями AI. Ціна за одиницю в межах цього тендеру складає 49,5 тис. грн.

«Главком» звернувся до Теплицької селищної ради за коментарем, аби з’ясувати доцільність придбання дорогої техніки під час воєнного стану. У раді пояснили, що смартфони призначені не для посадовців, а для потреб фронту.

«Придбання замовником товару даного виду товару здійснюється для потреб військових формувань за їх запитом, оскільки існує потреба в укомплектуванні, забезпеченні технічної підтримки оборонного та наступального потенціалу військових формувань, для виконання бойових (спеціальних) завдань», – уточнили редакції у селищній раді.

У селищній раді також додали, що з міркувань безпеки назва та місцезнаходження підрозділу, який отримає смартфони, не розголошуються.

Раніше «Главком» писав, що Київська обласна клінічна лікарня провела масштабний тендер на облаштування своєї території. У планах – створити сучасний простір із гольф-майданчиком, спортивними зонами та місцями для відпочинку. Очікувана вартість робіт складає 45,9 млн грн.

Проєкт передбачає повний благоустрій ділянки на вулиці Віктора Некрасова, 49 у Сирецькому гаю. Тут мають з’явитися нові доріжки з бруківки, плитки та асфальту, бордюри й тактильне покриття, аби територія стала зручною для маломобільних людей.

Вінниччина: селищна рада пояснила, навіщо накупила найдорожчих флагманських смартфонів
Вінниччина: селищна рада пояснила, навіщо накупила найдорожчих флагманських смартфонів
