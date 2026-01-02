Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 3 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 3 січня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Гордія Каппадокійського

3 січня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Гордія, який жив у III столітті. Це свято присвячене воїну, який залишив земну славу заради духовного подвигу та виявив неймовірну мужність, захищаючи свою віру перед гонителями.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 січня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Гордія

Святий Гордій народився в Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у християнській родині. У зрілому віці він пішов на військову службу і за свою відвагу та майстерність був призначений сотником. Проте під час гонінь на християн за часів імператора Ліцинія Гордій вирішив залишити службу, відмовитися від почестей і піти у пустелю, щоб підготувати свою душу до сповідництва.

Через деякий час він повернувся до міста саме тоді, коли язичники влаштували велике свято на честь ідолів. Гордій сміливо виступив перед натовпом і правителем, проповідуючи християнство. Його схопили і піддали жорстоким тортурам, але він залишався непохитним, заявляючи, що муки за Христа для нього – велика радість. У 320 році він прийняв мученицьку смерть через усікновення мечем. Святий Василій Великий пізніше присвятив йому потужну похвальну промову, називаючи його зразком справжнього воїна Христового.

Молитва дня

Святий мученику Гордію, незламний воїне Царя Небесного! Ти, що залишив земні чини заради правди Божої, почуй наші молитви. Благаємо тебе: зміцни і нас у часи випробувань, даруй нам таку ж потужну віру та відвагу захищати добро. Моли Христа Бога, щоб Він захистив нашу країну, дарував силу нашим воїнам та мир нашим оселям. Нехай твоє заступництво допоможе нам подолати всі земні спокуси та знайти шлях до вічного спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день Гордія вважався небезпечним через розгул нечистої сили, тому існували особливі забобони та прикмети:

  • Цього дня категорично заборонялося хвалитися своїми успіхами чи багатством – вірили, що Гордій може все «забрати» (звідси і приказка: «Не хвалився б на святого Гордія»).
  • Господині варили вівсяну кашу на молоці для худоби, щоб вона була здоровою і давала багато молока – цей обряд вважався потужним оберегом для господарства.
  • Якщо на деревах зранку з'явився пухнастий іній – найближчі дні будуть сонячними та морозними.
  • Білі хмари, що швидко пливуть по небу, віщують потужну завірюху.

