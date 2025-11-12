Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти

Готуємось до зими 2025-2026 та відключень світла

Ризик тривалих блекаутів в опалювальний сезон вимагає від українців нової, стратегічної готовності без зволікань

В умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період.

«Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зміст

Аварійний запас: енергія та зв'язок

Найпершим кроком є забезпечення автономного освітлення та доступу до інформації. Від цього залежить ваша здатність викликати допомогу та отримувати критичні новини.

Зарядка та живлення

Павербанки: Сучасні реалії вимагають наявності кількох потужних зовнішніх акумуляторів. Рекомендується мати загальний запас ємності не менше ніж 40000-60000 мАг на сім'ю, оскільки відключення можуть тривати багато годин. Критично важливо тримати їх постійно зарядженими до 90-100%, не чекаючи офіційних попереджень чи графіків.

Телефони та пристрої: Кожен член сім'ї повинен знати, як максимально економити заряд свого пристрою. Це досягається вимкненням Wi-Fi, Bluetooth, мобільного інтернету, коли він не використовується, закриттям фонових програм, зменшенням яскравості екрана та переходом у режим «низького заряду» (або «режим польоту» за потреби).

Ноутбуки та планшети: Заряджайте їх до 100% перед відключенням. Ноутбуки з потужними батареями можуть слугувати додатковим джерелом енергії для зарядки телефонів через USB-порти, що робить їх великими, хоч і незручними, павербанками.

Резервне живлення для інтернету: Якщо ваш інтернет-провайдер використовує технологію GPON (оптоволокно), ваш Wi-Fi роутер та оптичний термінал (ONU) продовжать працювати, якщо ви забезпечите їх окремим живленням. Для цього необхідно придбати невеликі джерела безперебійного живлення (міні-UPS) або спеціальні кабелі-перехідники (DC-DC) для підключення роутера та термінала до павербанка. Це забезпечить зв'язок на кілька годин блекауту.

Освітлення

Акумуляторні лампи: Це найкращий вибір для освітлення приміщення. Придбайте кілька потужних LED-ламп, які автоматично заряджаються від мережі і здатні світити кілька годин після того, як світло зникає. Розмістіть їх у ключових точках: кухні, коридорі та «теплому кутку».

Ліхтарі: Майте принаймні один потужний ручний ліхтар для пересування поза домом або для огляду приміщень. Для побутових завдань (читання, готування, ремонт) ідеально підходять один-два налобних ліхтарі, які звільняють руки. Завжди тримайте запас нових батарейок.

Свічки: Використовуйте свічки як допоміжне, «м'яке» освітлення. Завжди ставте їх на неспалимі стійкі підставки (скло, кераміка, металеві тарілки) та подалі від штор, паперу, легкозаймистих предметів та дитячих рук. Ніколи не залишайте свічки без нагляду, адже вони є основною причиною пожеж під час блекауту.

Гірлянди на батарейках: Це не лише декорація. Вони забезпечують м'яке, розсіяне освітлення, яке допомагає очам звикнути до темряви і дозволяє зорієнтуватися у кімнаті, не витрачаючи заряд ліхтаря.

Збереження тепла та води

Взимку найгостріше стоїть питання тепла і доступу до питної води. В умовах відключень опалення та водопостачання стає життєво необхідним.

Водопостачання

Питна вода: Створіть постійний запас питної води мінімум на 3 доби. Рекомендований розрахунок – 3-4 літри на людину на добу для пиття та приготування їжі.

Технічна вода: Якщо ви живете у квартирі, перед відключенням наберіть повні ванни та всі можливі ємності (відра, великі пляшки) технічною водою. Вона знадобиться для побутових потреб, миття рук та, що найважливіше, для змиву унітазу, оскільки насосні станції припиняють роботу без електрики.

Термос: Тримайте великий термос завжди наповненим свіжою гарячою водою, чаєм або узваром. Регулярне вживання гарячих напоїв допомагає зігріти організм зсередини, що є ефективнішим, ніж зовнішній обігрів.

Теплоізоляція та обігрів

Одяг: Забудьте про один товстий светр. Використовуйте принцип багатошаровості: перший шар – термобілизна (відводить вологу), другий – фліс чи шерсть (гріє), третій – светр, і четвертий – верхній одяг (захищає від протягів). На кінцівки – вовняні шкарпетки та рукавички.

Утеплення вікон та дверей: До 30% тепла втрачається через неутеплені щілини. Ущільніть усі щілини поролоновим або гумовим ущільнювачем. На ніч завішуйте вікна товстими, щільними ковдрами, пледами або старим одягом, щоб створити додатковий повітряний прошарок і зменшити втрати тепла.

«Теплий куток»: У разі довготривалого відключення тепла, визначте одну невелику кімнату, де буде перебувати вся родина. Закрийте двері в інші, неопалювані приміщення, щоб зберегти тепло, яке генерується тілами людей та невеликими автономними приладами обігріву (якщо такі є і вони безпечні).

Особистий обігрів: Використовуйте грілки. Це можуть бути водяні гумові грілки або одноразові хімічні грілки для рук і ніг. Найпростіший лайфхак: наповніть пластикову пляшку гарячою (але не окропом!) водою, загорніть її в рушник і покладіть під ковдру або в ліжко, щоб зігріти спальне місце.

Їжа та приготування

Відсутність електроенергії унеможливлює використання електроплит та ускладнює зберігання продуктів.

Продовольчий запас

Їжа без готування: Ваш запас має складатися з продуктів, що не потребують термічної обробки або зберігання в холодильнику: консерви (м'ясні, рибні, овочеві, паштети), сухі сніданки, крекери, печиво, горіхи, сухофрукти, а також висококалорійні енергетичні батончики.

Приготування: Якщо у вас є газова плита, використовуйте її економно і контрольовано. Якщо у вас електроплита, варто придбати невелику туристичну газову плитку та запас газових балонів. Готувати на газовій плитці необхідно виключно в добре провітрюваному приміщенні (ідеально – на балконі) протягом короткого часу, щоб уникнути накопичення чадного газу.

Холодильник: Головне правило – уникайте частого відкривання холодильника та морозильної камери. У добре ізольованому приладі продукти можуть залишатися холодними до 4 годин, а морозилка – до 48 годин, якщо вона повна. Щоб збільшити цей час, заповніть вільний простір у морозилці пляшками з водою – лід допоможе довше зберегти продукти замороженими.

Безпека та здоров'я

Цей розділ стосується захисту себе, майна та здоров'я від ризиків, пов'язаних із блекаутом.

Медична готовність

Аптечка: Поповніть і оновіть стандартну аптечку, додавши до неї засоби для обробки ран та протизастудні препарати.

Хронічні ліки: Створіть стратегічний запас усіх ліків, які члени сім'ї приймають регулярно, мінімум на 1-2 тижні. У разі тривалого блекауту доступ до аптек може бути ускладнений.

Термоковдра: Майте в аптечці фольговану термоковдру (космічну ковдру). Вона компактна, легка та ідеально зберігає до 90% тепла при гіпотермії чи переохолодженні.

Електробезпека

Вимкнення приладів: Перед очікуваним відключенням або одразу після нього вийміть із розеток усі чутливі електроприлади (комп'ютери, телевізори, холодильник, пральні машини). Це захистить їх від пошкодження через різкий і часто дуже сильний стрибок напруги, який трапляється при раптовому відновленні електропостачання.

Генератори: Якщо ви використовуєте генератор, неухильно дотримуйтесь правила: його можна вмикати виключно на вулиці, на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та вентиляційних отворів. Це єдиний спосіб запобігти отруєнню смертельним і невідчутним чадним газом.

Психологічна готовність та планування

Нестабільність, темрява та холод можуть викликати сильне психологічне напруження та тривожність.

Психологічний комфорт та дозвілля

Дозвілля: Підготуйте «набір для темряви»: книги, журнали, настільні та карткові ігри, матеріали для рукоділля, які не потребують електроенергії. Це допомагає зайняти себе, відволіктися від ситуації і зберегти психічний спокій.

Список контактів: Напишіть на аркуші паперу всі важливі телефони: сусідів, родичів, служб порятунку (101, 102, 103, 104), а також контактні телефони керуючої компанії (ОСББ). У розрядженому телефоні ця інформація буде недоступна.

Активність: Регулярно робіть легку фізичну розминку або прості вправи (присідання, махи руками) кожні 1-2 години. Це не лише допомагає розігнати кров та зігрітися, але й підтримує загальний тонус та позитивний настрій.

Порядок дій

«Тривожний рюкзак» для укриття: Тримайте біля виходу невеликий рюкзак із документами, готівкою, ліхтариком та мінімальним запасом води. Навіть якщо це лише відключення світла, ви маєте бути готові швидко перейти в укриття, якщо пролунає повітряна тривога.

Сусідська взаємодія: Не ізолюйтеся. Обміняйтеся контактами та інформацією з сусідами, особливо якщо ви маєте людей похилого віку, дітей або тварин. Домовтеся про взаємодопомогу. Часто у під'їзді чи ОСББ створюють спільні чати для обміну інформацією про наявність світла чи води.

Готовність – це найкращий спосіб боротьби з тривогою. Максимально підготувавши свій дім, ви забезпечите собі та своїй родині стабільність і безпеку, незалежно від графіків відключень.