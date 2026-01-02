«Укренерго» повідомило, у яких регіонах найгірша ситуація зі світлом

У низці регіонів критична ситуація з енергетикою

Стан енергопостачання й надалі залишається вкрай напруженим через безперервні російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, насамперед у прифронтових і прикордонних з Росією регіонах. Про це в ефірі телеканалу «Ми-Україна» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, передає «Главком».

«На жаль, критично залишається ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією областях. Там ворог використовує всі засоби атаки на об'єкти енергетики, які є в нього під руками», – сказав Зайченко. Він додав, що йдеться не лише про ракетні удари і атаки дронів-камікадзе типу Shahed, а і про керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та інші види озброєння.

«І там найважче виконувати ремонтні роботи, тому що є небезпека для ремонтного персоналу. І там тільки в співпраці з ЗСУ вдається виконувати, забезпечувати безпеку для наших співробітників, для співробітників генеруючих компаній та операторів системи розподілу для того, щоб виконати ремонти», – пояснив голова правління НЕК «Укренерго».

Найбільш критичною, як зазначив Зайченко, ситуація залишається фактично постійно у Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. «Також досить важка ситуація продовжує бути в Одеській області, яка практично постійно під ударами ворога по об'єктах енергетики», – зауважив він.

Нагадаємо, завтра, 3 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.