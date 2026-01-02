Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ

МОЗ оновило Національний календар профілактичних щеплень

З 1 січня 2026 року новонароджених в Україні проводитимуть вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження замість 3–5 доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За словами лікарки-фтизіопульмонолога Оксани Молодої, це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я та світовій практиці, адже раннє щеплення забезпечує ефективний захист дітей від важких форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт та міліарний туберкульоз.

«Проводити вакцинацію БЦЖ немовлятам після народження або якомога швидше після народження, що є одним з ключових елементів стратегії боротьби з туберкульозом”. Наразі цю стратегію застосовують в 79 країнах світу», – додала лікарка.

Нове правило також полегшує життя батькам і лікарям: за умов ранньої виписки з пологового відділення щеплення можна робити відразу, а не шукати вакцину у поліклініках.

«Відповідно до сучасних стандартів надання медичної допомоги при неускладнених пологах рекомендовано не затримувати жінок в пологових будинках, а виписувати якомога раніше (за умови, що стан немовляти та матері це дозволяє). Тому зміни до Календаря спрощують процес отримання БЦЖ та запобігають подальшому пошуку її у поліклініках», – зазначила лікарка.

«Наразі під час військових дій дуже часто виникають ситуації, коли породіллі через «прильоти» у пологові стаціонари евакуюються до інших лікарських установ, що ускладнює отримання БЦЖ новонародженими. Саме тому оптимальним є введення БЦЖ через 24 години після народження», – додала Молода.

Крім того, тепер БЦЖ можна вводити одночасно з іншими вакцинами, що зменшує кількість уколів і скорочує відвідування медичних закладів.

Важливо, що щеплення можна робити без попередньої туберкулінової проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя дитини, якщо відсутній контакт із хворим на туберкульоз. Для дітей, які не отримали БЦЖ у пологовому, вакцинація за державні кошти можлива до 18 років за умови негативних результатів проби Манту або квантиферонового тесту.

Оксана Молода підкреслює, що введення БЦЖ не гарантує повний захист від зараження туберкульозом, проте надійно оберігає від його смертельних генералізованих форм.

Оновлений календар також адаптовано до інших щеплень: змінено графік вакцинації проти кору, паротиту та краснухи, гепатиту В, поліомієліту, кашлюка, правця та дифтерії. Додатково дівчатам 12–13 років надають можливість безоплатно отримати щеплення проти ВПЛ-інфекції, що захищає від раку шийки матки та інших хвороб, викликаних вірусом.

Нагадаємо, що у січні повідомляллося, що Україна готується змінити правила для немовлят. Перше щеплення від туберкульозу, згідно з новим проєктом, дитина має отримати у перший день життя. Раніше це щеплення робили на третій-пʼятий день від народження малюка. Інфекціоніст Федір Лапій в коментарі «Главкому» пояснив, чому відбулися такі зміни та чому не варто турбуватися.