3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 3 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 січня у світі відзначають День жінок у рок-музиці. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Гордія Каппадокійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День жінок у рок-музиці

День Жінки Rock (Women Rock Day) або День жіночого року, День жінок у рок-музиці відзначають 3 січня. Це день, присвячений вшануванню внеску і досягнень жінок в індустрії рок-музики. У цей день вшановують жінок-музикантів, які подолали бар’єри і проклали шлях для майбутніх поколінь у сфері, де переважно домінують чоловіки.

День соломинки для пиття

Саме 3 січня 1888 року Марвін Стоун запатентував паперову соломинку для коктейлів. Сьогодні цей день частіше використовують екоактивісти, щоб нагадати про необхідність відмови від пластику та перехід на екологічні альтернативи.

Фестиваль сну (Festival of Sleep Day)

Неофіційне свято, яке закликає людей нарешті повноцінно відпочити після бурхливих новорічних святкувань. Це ідеальний час, щоб відновити свій енергетичний баланс та підготуватися до робочих буднів.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Гордія

3 січня православна церква вшановує пам'ять мученика Гордія, який жив у III столітті в Кесарії Каппадокійській. Гордій був сотником римського війська, але покинув службу, роздав майно бідним і пішов у пустелю, щоб присвятити себе Богу.

Коли почалися жорстокі гоніння на християн, він відкрито виступив перед правителем міста на захист одновірців. За свою сміливість та відмову вклонитися ідолам Гордій прийняв мученицьку смерть. Його постать є символом потужної відваги та вірності своїм ідеалам навіть перед лицем смерті.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на поведінку тварин та стан неба:

Яка погода 3 січня – таким буде і весь вересень;

якщо на деревах багато інею – чекайте на сонячну та ясну погоду найближчим часом;

сніг іде не перестаючи – літо буде дощовим та прохолодним;

якщо в цей день дуже морозно, то літо буде спекотним;

побачити снігура на дереві – до потужного снігопаду.

Історичні події

1431 рік – бургундський герцог продає за 10 000 франків Жанну Д'Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля;

1521 рік – папа Римський Лев Х відлучає від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві;

1638 рік – в Амстердамі відкривається перший постійний театр Нідерландів – Схаубюрг, збудований Якобом ван Кампеном;

1833 рік – британські війська висаджуються на Фолклендських островах і змінюють аргентинський прапор на свій;

1868 рік – в Японії приймають «Указ про реставрацію Імператорського правління»;

1888 рік – у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримує патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу);

1918 рік – Одеса проголошує себе «тимчасово вільним містом»;

1919 рік – Українська Національна Рада схвалює постанову про з'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 рік – через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці – кам'яний саркофаг фараона;

1925 рік – Беніто Муссоліні оголошує себе диктатором Італії;

1957 рік – після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представляє перший у світі електронний годинник;

1958 рік – острівні володіння Британії у Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 рік – США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;

1990 рік – диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивозиться до США;

1992 рік – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні стосунки з США;

1992 рік – згідно з Указом президента України № 29/92 створюють «Державний експортно-імпортний банк України»;

1992 рік – командувач Чорноморського флоту І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві й підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.

Іменини

День ангела святкують: Гордій, Василь, Малахій, Ірина, Павла.