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Відключення світла: як діятимуть графіки 4 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 4 вересня
ілюстрація: glavcom.ua

4 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби

 

У середу, 4 вересня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Завтра, 4 вересня, час застосування та обсяг обмежень електроенергії будуть такими: 

  • 00:00 – 05:00 – одна черга відключень;
  • 05:00 – 11:00 – дві черги відключень;
  • 11:00 – 15:00 – одна черга відключень;
  • 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Як наголосили в «Укренерго», в обсягах застосування обмежень можливі зміни. 

4 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби
4 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби
фото: інфогрпфіка «Укренерго»

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Теги: Україна відключення світла

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