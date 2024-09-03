Відключення світла: як діятимуть графіки 4 вересня

4 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби

У середу, 4 вересня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Завтра, 4 вересня, час застосування та обсяг обмежень електроенергії будуть такими:

00:00 – 05:00 – одна черга відключень;

05:00 – 11:00 – дві черги відключень;

11:00 – 15:00 – одна черга відключень;

15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Як наголосили в «Укренерго», в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

4 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби фото: інфогрпфіка «Укренерго»

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.