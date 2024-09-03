Відключення світла: як діятимуть графіки 4 вересня
4 вересня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби
У середу, 4 вересня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Завтра, 4 вересня, час застосування та обсяг обмежень електроенергії будуть такими:
- 00:00 – 05:00 – одна черга відключень;
- 05:00 – 11:00 – дві черги відключень;
- 11:00 – 15:00 – одна черга відключень;
- 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Як наголосили в «Укренерго», в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.
Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.
Коментарі — 0