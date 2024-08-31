Очільник МЗС Чехії про плани Росії: Захопленням України все не обмежиться

«Наївно вважати, що якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні»

Воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України. Таку думку висловив глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час виступу на конференції GLOBSEC.

Міністр дорікнув тим у Європі, хто вважає допустимим «умиротворення Росії» через поступки інтересами України.

«Наївно вважати, що якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні. У її викривленому розумінні суверенітет, цілісність сусідів і свобода їхніх громадян має відповідати російському баченню», – попередив Ліпавський.

Він також наголосив, що Росія веде війну проти Заходу, а не проти України, тож дозволити їй отримати перемогу означатиме «фундаментально небезпечну і хитку Європу».

За словами Ліпавського, Росія розуміє лише твердість і силу, тож саме ці інструменти мають бути задіяні.

«Російська агресія не має меж, якщо ми самі їх не встановимо... Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності – нам потрібна сміливість діяти», – підкреслив чеський міністр.