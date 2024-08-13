Нові виклики для України на звільнених територіях Курщини

Адміністрування на зайнятих територіях Курщини – перший тест

Схоже, що десь так і виглядають ці самі «добрі курські хлібороби», як ось на цьому фото з відкритих джерел.

фото з відкритих джерел

Ну а якщо серйозно, то з’явилась перша офіційна кваліфікація подій на Курщині зі сторони України, то ж давайте її розглянемо.

Є заява від Головнокомандувача ЗСУ Сирського про те, що там наші війська контролюють вже близько 1000 кілометрів квадратних.

Що заодно значно більше, чим можна було побачити по оцінках від західних аналітиків або взагалі російських воєнкорів.

Заодно є заява від Зеленського про доручення СБУ, МВС та іншим профільним структурам розробити «гуманітарний план для території проведення операції».

Що є заодно відповіддю на питання, щедро поставлене у західних ЗМІ про те, так, а що Україна далі буде робити із територіями, куди вже зайшли «добрі курські хлібороби».

Про всяк випадок, ці самі стандарти НАТО передбачають зокрема вміння налагодити контакт з цивільним населенням незалежно від території перебування військ.

Що заодно буде певним тестом для нашої держави, бо схоже, що вперше у своїй історії Україна буквально заходить настільки далеко у плані викликів адміністрування.

Тут явно треба бути готовими до того, що цифри по фактично контрольованій «добрими курськими хліборобами» території будуть у різних джерелах коливатись й далі, і це буде нормально.

Ну і заодно – що таки схоже реально наближаємось до варіанту, коли окупанти й далі наступатимуть на Покровськ, але при цьому нам доведеться на практиці задаватись питаннями роботи ВЦА на Курщині.

Ми зараз у тому етапі, коли спочатку треба оцінювати уже отриманий стратегічний результат, а уже потім вимірювати квадратний кілометраж.