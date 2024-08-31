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Відключення світла восени та взимку: до чого готуватися українцям

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Відключення світла восени та взимку: до чого готуватися українцям
Якщо не буде нових сильних обстрілів, то з наступного тижня ситуація в енергосистемі України має нормалізуватися
фото з відкритих джерел

Споживання електроенергії зросте від другої половини жовтня, тоді й значно збільшиться дефіцит

Ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні. Про це повідомив експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп в етері «Громадського радіо».

За словами фахівця, до середини наступного тижня відключення світла в більшості регіонів можуть припинитися, однак прогноз щодо ситуації восени та взимку залишається незмінним. З нинішнім зростанням споживання може виникнути дефіцит електроенергії, що призведе до таких же відключень, що фіксувалися в липні цього року.

«Ситуація з відключеннями покращується. Якщо не буде нових сильних обстрілів, то з наступного тижня становище має нормалізуватися. У середині тижня в більшості регіонів відключень може не бути», – спрогнозував Прокіп.

Він також зазначив, що ситуація з електроенергією залежить також і від території. На лівобережжі енергодефіцит набагато більший, ніж на правобережжі, і пов'язано це з імпортом із Європи.

Прокіп підсумував: у холодну пору року відключень уникнути не вдасться. Він зауважив, що, зідно з усіма прогнозами, споживання зросте від другої половини жовтня. Тоді й дефіцит значно збільшиться.

Нагадаємо, що в останній день літа відключень українських споживачів від електроенергії буде менше.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.

Теги: відключення світла електроенергія енергетика

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