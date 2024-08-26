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«Укренерго» повідомило, як вплинув сьогоднішній обстріл на ситуацію зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» повідомило, як вплинув сьогоднішній обстріл на ситуацію зі світлом
За відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення світла
фото з відкритих джерел

Юрій Бойко: «Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику» 

Поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко під час брифінгу.

«Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення», – заявив Бойко.

Водночас він зауважив, що за відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.
«Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак «мінус», і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими», – додав Бойко.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. «Букви» опублікували відео з місця події, де видно пожежу та руйнування.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.

Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла

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Теги: окупанти Юрій Бойко Укренерго відключення світла

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