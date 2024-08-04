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4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
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4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 серпня – День Повітряних сил ЗСУ
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід позичати і давати гроші у борг

4 серпня відзначається День Повітряних сил ЗСУ, День сестер, Міжнародний день прощення, День одиноких жінок, які працюють. Віряни вшановують пам'ять святих сімох мучеників Ефеських.

День Повітряних сил ЗСУ

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Повітряні сили Збройних сил України – це потужна комплексна структура, що охоплює потужні засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська. День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку у першу неділю серпня з 2007 року згідно з відповідним Указом Президента України.

Цей рід військ з’явився на території України у 1917 році. А з 1930 року у Харкові, Полтаві, Чугуєві, Києві, Чернігові та Луганську почали відкриватися вищі навчальні заклади, в яких велась підготовка льотчиків та інших фахівців повітряної оборони.

Цього року свято припадає на 4 серпня, тож це буде чудовою нагодою привітати тих, хто присвятив себе Повітряними силами України та боронить повітряний простір нашої держави. 

День сестер

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День сестер. Щорічно припадає на першу неділю серпня. Це неофіційне свято є нагадуванням про цінність родинних відносин не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами. Дослідження показують, що люди, які мають сестер, часто відчувають більше підтримки та мають вищий рівень емоційної стабільності.

Цей день є чудовою нагодою для сестер провести час разом, обмінятися подарунками, згадати дитинство та зміцнити свої стосунки. Це свято підкреслює важливість підтримки та любові між сестрами.

Міжнародний день прощення

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У першу неділю серпня люди багатьох країн світу відзначають Міжнародний день прощення (International Forgiveness Day). Прощення є важливим аспектом багатьох релігій та культур, і цей день нагадує нам про його значення у нашому житті.

Свято започаткував Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав всіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів.

День одиноких жінок, які працюють

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято було засноване 2006 року американською підприємницею та письменницею Барбарою Пейн, яка сама була самотньою жінкою. Цей день присвячений визнанню та вшануванню значного внеску одиноких працюючих жінок у всьому світі. Він підкреслює їхню силу, стійкість, творчість та мужність, а також їхній економічний і соціальний вплив.

Яке сьогодні релігійне свято

4 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих сімох мучеників Ефеських. Також відомі як Сім сплячих отроків, були християнськими юнаками, які жили в III столітті. Їхні імена: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін.

Під час гонінь на християн за імператора Декія (249-251), ці юнаки відмовилися приносити жертви язичницьким богам і відкрито сповідували свою віру в Христа. Вони сховалися в печері на горі Охлон, де проводили час у молитвах і підготовці до мученицького подвигу. Імператор Декій, дізнавшись про їхнє місцезнаходження, наказав замурувати вхід до печери, щоб вони померли від голоду і спраги. Однак Господь навів на них дивовижний сон, що тривав майже два століття.

Під час правління імператора Феодосія Молодшого (408-450), коли виникли суперечки щодо воскресіння мертвих, Господь пробудив отроків, щоб вони стали свідками істини воскресіння. Їхнє пробудження стало великим чудом і підтвердженням віри у воскресіння.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лихословити, лаятися, сваритися.
  • Не слід позичати і давати гроші в борг.
  • Не варто віддавати чи продавати кімнатні рослини.
  • Жінкам забороняється првцювати на городі.

Народні прикмети

  • Над лісом туман – буде багато грибів.
  • Вранці йде дощ – осінь прийде рано.
  • Якщо вродило багато малини, то буде і багато пшениці.
  • Гарна погода до погожого листопада.

Пам’ятні події 4 серпня

  • 1408 – перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області.
  • 1492 – розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.
  • 1578 – відбулася битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемогли сили мароккансько-португальського союзу.
  • 1687 – гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.
  • 1777 – відставний драгун Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.
  • 1914 – створено Бойову управу українських січових стрільців – організаційно-координаційний центр легіону УСС.
  • 1914 – у Львові створено Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим.
  • 1934 – на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч.
  • 1962 – ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він провів 28 років.
  • 2020 – вибухи в порту Бейрута.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Дарина, Ірина.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ Україна традиції свята свято

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