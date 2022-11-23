Відключення світла: які обмеження діятимуть у середу

«Укренерго» заявляє, що не відключає конкретні вулиці, а надає обленерго лише обсяги, на які треба зменшити споживання

Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами», – йдеться в повідомленні.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання», – додав оператор.

Раніше повідомлялося, що Чернігівській області може погіршитись ситуація з вимкненням електроенергії. Місцева влада закликала готуватися до найгіршого.

Також без світла повністю може залишитися і столиця.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.