Відома телеведуча розповіла, як митрополит Павло вибив зуби журналістці

Стало відомо про неприємний інцидент з настоятелем Києво-Печерської лаври, який стався у 2007 році

Журналістка Мирослава Барчук оприлюднила приголомшливі подробиці з минулого настоятеля Києво-Печерської лаври

Телеведуча Мирослава Барчук розповіла історію про конфлікт між журналістами «5 каналу» та настоятелем Києво-Печерської лаври Павлом Лебедем, відомому в народі як Паша-Мерседес, який закінчився вибитими зубами у журналістки.

За словами Барчук, події, про які вона розповідає, трапилися у 2007 році.

«Добре, раз таке діло, розповім про Павла Лебедя (в миру Паша-Мерседес) ще одну історію, яку більшість, напевне, не знає. 2007 рік. У Києво-Печерській лаврі за ніч зруйновано і вивезено до останнього камінчика старовинну браму. Гендиректор Києво-Печерського заповідника прийшов до нас в ефір на «5 каналі» і розповів, що Лавру знищують давно (66 об’єктів заповідника були у користуванні УПЦ МП).

Руйнують різною бутафорією, новобудами і новодєлами, ставлять торговельні точки, а над печерами садять огірки й зелень і поливають городи так, що стіни всередині печери обвалюються від сирості.

Наступного дня ми запросили в ефір настоятеля Лаври, архієпископа Павла Лебедя, за сумісництвом депутата Київміськради від «Партії регіонів». Він кричав про те, що все це наклепи, безбожництво і сатанізм, що він підозрює, що ведучі (тобто ми з Романом Чайкою) – уніати, що у мене не християнське, а поганське ім’я, а наприкінці нас обох прокляв», – розповіла журналістка.

Того ж тижня, за словами Барчук, до Києво-Печерської лаври виїхала знімальна група «5 каналу», щоб зняти монаші грядки над печерами.

«З групою поїхала молода журналістка Наталя Т. Буквально за кілька хвилин до групи вибіг владика Павло, відібрав в оператора камеру і вдарив нею журналістку в обличчя. Ударив з такою силою, що вибив Наталі передні зуби. Я бачила її після того удару, на неї боляче було дивитись», – пише Барчук.

Журналістка зазначила, що цей скандал не став публічним, а знімальна група ще й мусила підписати лист-вибачення на адресу владики Павла за «незаконну зйомку» на території Лаври. На цьому інцидент було вичерпано.

«Розповідаю цю історію з єдиної причини. Щоб краще було видно, який довгий і тяжкий шлях ми пройшли за ці останні 15 років. Від прийняття повного беззаконня, бандитизму і взагалі монополії Москви на українську святиню Лавру (власне на всі три Лаври) до запізнілого прозріння, що російській агентурі в попівських ризах не місце в Україні. Питання лише в тому, чи добре засвоєні уроки», – підсумувала Барчук.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також сьогодні, 22 листопада, Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».