Збройні сили України отримають новий комплекс управління вогнем «Оболонь-А»



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Фото: mil.gov.ua

Полторак підкреслив, що комплекс не має жодної запчастини російського виробництва

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що унікальний комплекс управління вогнем артилерії «Оболонь-А» буде прийнятий на озброєння Збройних сил України після успішного завершення державного випробування. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

За його словами, цей комплекс на 30-40% підвищить можливості українських артилерійських підрозділів.

«Сьогодні ми приступаємо до державного випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії «Оболонь-А». Це дуже потрібний комплекс для ЗС України, який на 30-40% підвищить можливості наших артилерійських підрозділів. Він буде більш мобільним та ефективним, підвищить можливості вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів», - підкреслюється у повідомленні.

Міністр підкреслив, що даний комплекс є сучасною та унікальною технікою, яка не має жодної запчастини російського виробництва.

Після успішного завершення випробувань комплекс буде прийнятий на озброєння, та буде розпочато його серійне виробництво.

Зазначимо, відповідно до рейтингу SIPRI, Україна збільшує витрати на армію. Зокрема, наша країна в загальному рейтингу держав за видатками на військові потреби піднялася на чотири позиції і зайняла 39 місце. У минулому році витрати України на оборону склали $4,8 млрд.