ISW: Росія, ймовірно, готує новий наступ, однак не матиме масштабного прориву

Російські джерела стверджують, що війська РФ готуються розпочати новий наступ, як тільки земля замерзне на сході та півдні України

Війська РФ, ймовірно, готуються розпочати новий наступ у найближчі тижні, проте не зможуть здійснити суттєві прориви. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що останнім часом у російських ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку агресором наступу в найближчі тижні після того, як на сході та півдні України замерзне земля.

Російський літературний критик і теоретик альтернативної історії Сергій Переслєгін заявив, що окупанти розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні приблизно між 12 січня і 2 лютого. Він також висловив занепокоєння тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, які він прогнозує.

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Російський військовий блогер заявив, що кількість російських військовослужбовців на фронті дозволяє окупантам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи будуть суттєві прориви. Він також стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту.

Колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області «гуде, як бджолиний вулик» через велику кількість українських безпілотників. Він стверджував, що інтенсивне використання дронів ускладнює ротацію російського особового складу.

За попередньою оцінкою ISW, мінусові температури в Україні, ймовірно, наразі стримують операції на фронті, але, швидше за все, місцевість стане більш сприятливою для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне.

Водночас аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу, попри зимові погодні умови і стан місцевості. ISW також оцінює, що російські війська не зможуть здійснити важливі прориви.

Нагадаємо, як повідомляв ISW, українські та російські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Армія РФ збільшила чисельність військ до близько 80 тисяч осіб на Бахмутському напрямку.