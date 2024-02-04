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Генштаб назвав напрямок, де за добу відбито найбільше атак

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб назвав напрямок, де за добу відбито найбільше атак
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 6:00 4 лютого

Триває 711-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав два ракетні та 65 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Терни, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку відбито п’ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще три атаки поблизу Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито сім атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив п’ять безуспішних штурмових дій.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та три розвідувальні БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження особового складу та одному артилерійському засобу противника.

Нагадаємо, що Сили оборони просунулися на Бахмутському напрямку та утримують позиції на лівобережжі Херсонської області. 

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

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