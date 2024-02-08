Улюблений генерал Зеленського. Що відомо про нового головкома, який замінить Залужного

З осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», яким командує Сирський, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману

На початку повномасштабного вторгнення Росії саме Сирський був відповідальним за оборону Києва

Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Так, Сирський замінить на посаді генерала Валерія Залужного, який був головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням «Північ».

Хто такий Олександр Сирський

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області Росії. Він закінчив у 1986-му році Московське вище військове командне училище. Після проголошення незалежності почав служити у Нацгвардії, а згодом в ЗСУ.

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В 1996-му році закінчив Академію Збройних сил, а у 2005-му Національний університет оборони.

У 2000-х роках Сирський командував 72-ю механізованою бригадою. Був долучений до співпраці України з НАТО.

Взимку 2015 року він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповування з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького.

З 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. З 2019 року керував Сухопутними військами.

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Оборона Києва і звільнення Харківщини

На початку повномасштабного вторгнення Росії саме Сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання «Герой України».

Він наказав військово-навчальним центрам створити спеціальні тимчасові батальйони та доставив у столицю артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання.

«Сирський розділив місто та прилеглі до нього райони на сектори та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів, створивши чіткий ланцюжок субординації, якому підкорялися б усі українські військові частини та служби безпеки. Тактичні рішення офіцерам на місцях дозволялося приймати негайно, без необхідності консультуватися зі штабом», – описували журналісти The Washington Post підготовку Сирським оборони Києва.

Восени 2022-го Сирський був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині.

«Олександр Сирський – із тих досвідчених офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних обставин. Навіть до тих сценаріїв, які сам він вважає вкрай малоймовірними», – писала про Сирського у 2022-му році американська газета The Washington Post.

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У вересні 2022-го, після наступу у Харківській області, Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ – «атлантів, що тримають операцію на своїх плечах».

За інформацією ВВС, низка офіцерів негативно відгукувалась про Сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів. Крім того, існують чутки, що він любить порушувати вертикаль влади і втручатись у керування підрозділами аж до рівня роти.

Зокрема, відомо, що Сирський має гарні стосунки з Офісом президента, а розмови про його призначення замість Залужного почались ще навесні 2022 року.

Суперечки через Бахмут

За низкою повідомлень, в Олександра Сирського та у Валерія Залужного були різні погляди на те, що треба робити з Бахмутом.

Спочатку щодо того, чи варто було раніше виходити з міста взимку 2023 року, а потім – чи варто було наступати на місто вже влітку і восени 2023 року паралельно з контрнаступом на півдні.

Сирський у 2023-му керував східним угрупуванням військ, яке вело бої на найгарячіших ділянках фронту. Битва під Бахмутом була у його відповідальності.

Як писав New York Times, влітку 2023-го року під час однією з нарад американські стратеги наполегливо рекомендували Залужному зосередитися на прориві на південному напрямку, а не розпорошувати ресурси між південним та східним напрямком. Залужний, як повідомляють джерела, з цим погодився. Проте українська армія продовжувала наступальні бої за Бахмут, за які виступав Сирський.

Оборона Куп'янська

З осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», яким командує Сирський, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Тут росіяни ведуть потужні атакувальні дії, а українці тримають оборону.

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Основна мета РФ на цьому напрямку – відтиснути ЗСУ зі східного берега річок Оскіл і Чорний Жеребець, тим самим зняти небезпеку наступу на окуповані Сватове і Кремінну на Луганщині.

Крім того, армія РФ може спробувати захопити звільненні восени 2022 року Куп'янськ і Лиман, оскільки ці міста важливі в стратегічному плані, є великими залізничними вузлами та необхідні для стійкої оборони в цьому районі.

За пів року атак на цій ділянці російська армія спромоглась лише на незначні просування на відтинку дороги Куп'янськ – Сватове. При цьому вона втратила значну частину техніки і особового складу.

Однак, за словами Сирського, обстановка на цій ділянці фронту продовжує залишатись складною. Вона пов'язана з тим, що крім Куп'янського напрямку, в кінці минулого року Росія почала наступ біля Сіверська і Часового Яру на Донеччині. За словами нового головкома ЗСУ, всі спроби противника були невдалими.

Як повідомлялося, відсьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України.

Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

Згодом президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного

До слова, Зеленський анонсував кроки «перезавантаження» у різних напрямках державної політики.