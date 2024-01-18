Найбільша приватна авіакомпанія Росії скорочує штат: третина літаків у простої

Проблеми виникли через американські двигуни лайнерів

Найбільша приватна авіакомпанія в Росії S7 Airlines скорочує чисельність екіпажів та штат офісу в Москві, оскільки частина лайнерів простоює через проблеми з двигунами. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Усього скоротять близько 13% співробітників московського офісу, що дорівнює 7% від усього штату компанії. До зими в авіакомпанії вже не експлуатувалися 13 із 39 Airbus A320/А321neo. Тепер S7 залишила в ангарах ще 20% свого авіапарку. Головна причина – американські двигуни P&W, які не обслуговують у Росії.

Експерти вважають, що найближчим часом інші авіакомпанії також почнуть скорочувати персонал через подібні проблеми з літаками чи запчастинами західного виробництва.

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Зауважимо, S7 Airlines — російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, збудованої на базі трьох великих авіатранспортних вузлів в Москві, Новосибірську і Іркутську.

Як відомо, проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій.

Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька так званих дружніх держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus, також приєднались до санкцій.

Раніше Росія зізналася, скільки пасажирських літаків втратила через санкції.

Як відомо, російські авіакомпанії масово скасовують рейси через поломки літаків. Авіакомпанії країни-агресора дедалі сильніше відчувають наслідки санкцій, запроваджених через війну в Україні. Парк іноземних лайнерів, що залишився, поступово стає непридатним через відсутність якісного обслуговування і неможливість придбати необхідні запчастини.