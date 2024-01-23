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Ізраїль запропонував ХАМАСу перемир'я для звільнення заручників – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль запропонував ХАМАСу перемир'я для звільнення заручників – ЗМІ
фото: Reuters

Ізраїль передав пропозицію ХАМАСу через посередників з Катару та Єгипту щодо припинення бойових дій до двох місяців

Ізраїль запропонував ХАМАС перемир'я через посередників на два місяці для звільнення всіх заручників. Про це повідомляє Аxios.

Зазначається, що Ізраїль передав пропозицію ХАМАСу через посередників з Катару та Єгипту щодо припинення бойових дій до двох місяців в рамках комплексної угоди, що також включатиме звільнення всіх утримуваних.

Згідно з цією пропозицією, угода включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися живими і повернення тіл загиблих у кілька етапів. Спочатку буде звільнено жінок, чоловіків старше 60 років і людей, які перебувають у критичному стані.

Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-солдатів, чоловіків віком до 60 років, які не є військовослужбовцями, ізраїльських солдатів-чоловіків.

Зазначається, що хоча ця пропозиція не містить угоди про припинення війни, це найдовший період припинення вогню, який Ізраїль пропонував ХАМАС з початку бойових дій.

Видання із посиланням на ізраїльських офіційних осіб стверджує, що Єрусалим очікує відповіді від ХАМАС, але вони обережно оптимістичні щодо можливості досягти прогресу найближчими днями.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю оголосила про початок нового масштабного наступу на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої. 

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Єгипет і Катар представили новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Гази.  

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після «повної перемоги» в Секторі Гази Ізраїль планує зберегти свій контроль над цією територією і продовжувати контролювати палестинські землі на Західному березі річки Йордан. 

Теги: міністр Ізраїль Єгипет армія Єрусалим ХАМАС звільнення

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