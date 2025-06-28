Військовий встановив рекорд Гіннеса у зоні бойових дій

Дмитро Косатий – 26-річний військовослужбовець із Житомира, майстер спорту міжнародного класу зі Street Workout

Військовослужбовець ЗСУ Дмитро Косатий потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли перебував у зоні бойових дій на Харківщині. Випускник Житомирського військового інституту, багаторазовий рекордсмен України і світу, встановив рекорд Гіннеса 12 квітня 2025 року разом із волонтером Дмитром Грунським. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Дмитро Косатий, 26-річний військовослужбовець із Житомира, майстер спорту міжнародного класу зі Street Workout, п’ятиразовий рекордсмен України, двократний рекордсмен світу. В тандемі з Дмитром Грунським, волонтером та спортсменом із Дніпра, за хвилину відтиснулися на кулаках безперервно 42 рази. Це досягнення 12 квітня 2025 року занесене до Книги рекордів Гіннеса.

Дмитро Косатий розповів, що заявку до Великобританії на встановлення рекорду надіслав Дмитро Грунський, який має 10 досягнень, що занесені до Книги рекордів Гіннеса.

«Так сталося, що мене взяли у зону виконання бойових завдань. Діма до мене приїхав, і виходить, що у районі виконання бойових завдань ми встановили рекорд Гіннеса. Я дуже Дімі вдячний, бо він здійснив мою мрію. Цей сертифікат вже прийшов в Україну. Зараз два сертифікати Гіннеса у Діми на руках», – розповів військовий.

Сертифікат про занесення рекорду Дмитра Косатого до Книги Гіннеса фото: suspilne.media

Чоловік пригадав, що вперше на брусах спробував свої сили у шість років. У дитинстві багато часу проводив у селі Лука. Там і загартував силу волі.

«Чи працював на фермі, чи пас корів і вже тоді я собі говорив, що у цьому світі немає нічого неможливого. Я вже тоді у себе вірив, що у мене все вийде. Я там і на деревах підтягувався», – розповів Дмитро.

Із його слів, завдяки дисципліні та наполегливості він зміг досягти результатів у спорті. Свій перший рекорд України хлопець встановив, коли вступив до Житомирського військового інституту. Тоді він виконував підйом з переворотом.

«Вирішив спробувати. Спочатку у мене вийшло 50 разів, а потім – 100 разів, потім 200, 500. І відчув, що зможу 1000 зробити. Перший рекорд був це 1001 підйом з переворотом. Тоді мені був 21 рік. Я закінчував другий курс. 1000 разів це рекорд інституту, а офіційно рекорд України, це 760 разів», – сказав Дмитро Косатий.

Улітку 2023 року під час служби у Харкові військовий готувався до одного рекорду України, а встановив кілька рекордів. Дмитро розповів, що за три хвилини підтягнувся 122 рази. Після перерви у п’ять хвилин зробив 128 віджимань на кулаках безперервно за хвилину. З його слів, тоді він зробив два рекорди світу і два рекорди України.

Дмитро розповів, що за спортивні та службові досягнення у 2023 році отримав «Срібний хрест» від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зі слів військового, найщасливіший день його життя був, коли його спортивне фото у Фейсбуці уподобав Валерій Залужний.

Дмитро розповів, що у травні 2024 року робив різні вправи на вулиці Михайлівська у Житомирі. Зібрав 100 тисяч гривень на операцію другу. Сьогодні всі свої досягнення поєднує зі збором грошей для ЗСУ.

«2024 рік, це 1580 віджимань на брусах за годину. І тоді я розпочав прив’язувати рекорди до благодійності. Так я допомагав своїм друзям, які на війні. Я хочу таким чином людям показати, що потрібно об’єднуватися, допомагати один одному. І все одно потрібно знати, що світло є у цьому світі», – сказав Дмитро.

Зі слів Дмитра, всі свої перемоги він присвячує родині і побратимам. Адже завжди думає про людей, які на нулі захищають Україну. І тоді у нього з’являється велика сила і все виходить, сказав військовий.

«Кожен рекорд присвячую родині і побратимам», – військовий з Житомира Дмитро Косатий

Сьогодні Дмитро служить у батальйоні РЕБ, має плани на переведення до військового ліцею імені Івана Богуна на посаду офіцера-вихователя. Найближчим часом мріє взяти участь у чемпіонаті світу зі Street Workout у Німеччині.

«Отам хочеться виграти, вийти на п’єдестал, посісти перше місце, підняти прапор України, що ми надпотужні!», – сказав Дмитро Косатий.

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