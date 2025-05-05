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Киянин встановив унікальний національний рекорд з безперервного бігу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянин встановив унікальний національний рекорд з безперервного бігу
Протягом 1861 дня безперервних тренувань чоловік подолав неймовірну дистанцію у 28 734 кілометри
фото: Лана Вєтрова/Facebook

До війни Віталій Пльонсак демонстрував неймовірну відданість спорту, а тепер боронить Україну

34-річний киянин Віталій Пльонсак, який нині є військовослужбовцем, командиром взводу в бригаді «Хартія», увійшов до Книги рекордів України з унікальним досягненням. Чоловік щоденно пробігав не менше 10 кілометрів протягом п'яти років, одного місяця і трьох днів поспіль, без жодного пропуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Очільниця Національного реєстру рекордів України зазначила, що бігуни займають особливе місце в їхньому реєстрі. Проте, рекорд Віталія Пльонсака вражає своєю наполегливістю та силою волі.

Загалом, протягом 1861 дня безперервних тренувань, Віталій подолав неймовірну дистанцію у 28 734 кілометри, що в середньому становить 15,44 км щодня. Усі свої забіги та результати рекордсмен фіксував у бігових додатках Strava та NikeRunClub, відповідно до правил Книги рекордів.

Верифікація такого значного обсягу даних тривала близько півроку. Проте, результат підтвердив унікальність досягнення Віталія Пльонсака, який став новим національним рекордсменом України у категорії безперервного щоденного бігу на значну дистанцію.

Киянин Віталій Пльонсак встановив унікальний національний рекорд
Киянин Віталій Пльонсак встановив унікальний національний рекорд
фото: Лана Вєтрова/Facebook

До війни Віталій Пльонсак демонстрував неймовірну відданість спорту, а тепер, боронячи Україну, він став прикладом незламності духу та сили волі для всієї нації.

Нагадаємо, президент одеського футбольного клубу «Реал Фарма», який грає у Другій лізі, Микола Лиховидов оновив рекорд як найстарший професійний гравець в історії України. Лиховидов у віці 59 років, 2 місяці та 15 днів вийшов у стартовому складі на поєдинок 13-го туру групи А Другої ліги проти тернопільського клубу «Самбір-Ниви-2» (0:2). Попередній рекорд теж належав Лиховидову.

Раніше новий світовий рекорд встановив титулований український стронгмен Олексій Новіков. У 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) Новіков, який є володарем титулу «Найсильніша людина світу 2020 року», потягнув 550 кг. Нове світове досягнення Олексій встановив на змаганнях першого етапу Кубка світу, що відбувся в іспанській Барселоні. 

Теги: Київ спорт рекорд

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