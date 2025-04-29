«Minecraft: Фільм» став найкасовішим у 2025 році: скільки приніс у прокаті
Успіх фільму частково пояснюється вірусною популярністю серед молоді
Minecraft, заснований на однойменній відеогрі, став найкасовішим фільмом 2025 року, зібравши понад $816 мільйонів у світовому прокаті. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.
Успіх фільму частково пояснюється вірусною популярністю серед молоді, зокрема, завдяки TikTok. Деякі кінотеатри навіть повідомляли про неординарну поведінку глядачів, включаючи крики та інші витівки під час сеансів.
Як відомо, Minecraft зібрав у прокаті $436,6 млн за межами США та $816 млн загалом у всьому світі за чотири тижні прокату.
Серед іноземних ринків фільм здобув особливу популярність у:
- Великій Британії – $67,1 млн;
- Німеччині – $33,7 млн;
- Австралії – $31,8 млн;
- Мексиці – $28,4 млн.
Фільм Minecraft – це пригодницька стрічка, створена за мотивами популярної відеогри з однойменною назвою. Зйомки проходили в Новій Зеландії з 18 січня по 12 квітня 2024 року.
Режисерами фільму стали Джаред і Джеруша Хесс, а серед виконавців головних ролей – Джек Блек, Джейсон Момоа, Даніель Брукс, Себастіан Юджин Хансен та Емма Майєрс. У стрічці можна побачити знайомі фанатам гри елементи: біоми, монстрів і будівельні блоки.
Американський пригодницький фільм «Minecraft: Фільм» зібрав $157 млн у США та Канаді за перший вікенд після прем'єри, що стало рекордним результатом 2025 року.
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