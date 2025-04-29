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«Minecraft: Фільм» став найкасовішим у 2025 році: скільки приніс у прокаті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Minecraft: Фільм» став найкасовішим у 2025 році: скільки приніс у прокаті
«Minecraft: Фільм» завойовує міжнародні ринки
кадр з фільму

Успіх фільму частково пояснюється вірусною популярністю серед молоді

Minecraft, заснований на однойменній відеогрі, став найкасовішим фільмом 2025 року, зібравши понад $816 мільйонів у світовому прокаті. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.

Успіх фільму частково пояснюється вірусною популярністю серед молоді, зокрема, завдяки TikTok. Деякі кінотеатри навіть повідомляли про неординарну поведінку глядачів, включаючи крики та інші витівки під час сеансів. ​

Як відомо, Minecraft зібрав у прокаті $436,6 млн за межами США та $816 млн загалом у всьому світі за чотири тижні прокату.

Серед іноземних ринків фільм здобув особливу популярність у:

  • Великій Британії – $67,1 млн;
  • Німеччині – $33,7 млн;
  • Австралії – $31,8 млн;
  • Мексиці – $28,4 млн.

Фільм Minecraft – це пригодницька стрічка, створена за мотивами популярної відеогри з однойменною назвою. Зйомки проходили в Новій Зеландії з 18 січня по 12 квітня 2024 року.

Режисерами фільму стали Джаред і Джеруша Хесс, а серед виконавців головних ролей – Джек Блек, Джейсон Момоа, Даніель Брукс, Себастіан Юджин Хансен та Емма Майєрс. У стрічці можна побачити знайомі фанатам гри елементи: біоми, монстрів і будівельні блоки.

Американський пригодницький фільм «Minecraft: Фільм» зібрав $157 млн у США та Канаді за перший вікенд після прем'єри, що стало рекордним результатом 2025 року.

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Теги: фільм Джейсон Момоа кіно рекорд

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