Викидала сміття без паспорта: у Мелітополі судили жінку, яка порушила карантин

Згідно правил карантину особа повинна мати з собою документи, виходячи з дому

Жінка пересувалася по вулиці без документів, які посвідчують особу

У Мелітополі Запорізької області жінці довелося постати перед судом, бо вона виносила сміття без паспорта, чим порушила карантинні вимоги. Про цю історію повідомила суддя міськрайонного суду Лілія Дараган. Відео оприлюднено на YouTube-каналі РІА «Мелітополь».

Лідія Дараган про штрафи Автор: Ріа Мелітопіль

«Складено матеріал адміністративний щодо жінки, яка вийшла з дому викинути сміття до сміттєвих баків, ... вона перебувала на вулиці без документів, які посвідчують особу. Звісно, судом було враховано ту обставину, що не було такої значної шкоди заподіяно, і судом було застосовано усне зауваження. Тому що ми враховуємо пропорційність стягнення, а стягнення – воно одне тільки може бути – 17 тис. грн штраф. І де ж та пропорційність: вийшла викинути сміття без документів – і 17 тис. грн штраф», – розповіла Дараган.

Водночас вона зазначила, що штраф отримав, наприклад, водій маршрутки, який був за кермом без маски, а також було складено кілька протоколів щодо закладів громадського харчування, які пускали відвідувачів всередину: один із них сплатив штраф добровільно, з інших будуть стягувати примусово.

Загалом до Мелітопольського міськрайонного суду за рік надійшов 631 матеріал за порушення громадянами карантинних обмежень. У 388 з розглянутих 489 випадків судді обійшлися усним попередженням, а 87 справ закрили у зв'язку з відсутністю складу адмінпорушення.

До слова, у Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень у громадських місцях та у транспорті.

Нагадаємо, з 6 грудня вступили в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію або одужання.

Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Низку нововведень Кабмін затвердив 24 листопада.

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