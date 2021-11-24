В Україні нові правила для «жовтої» зони: що потрібно знати

На сьогодні у «жовтій» зоні лишаються Кіровоградська та Закарпатська області

Кабінет міністрів змінив правила адаптивного карантину. Тепер у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест. Відповідні зміни були оприлюднені під час засідання уряду.

Отже, у «жовтій» зоні бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів.

Разом з тим, «жовтий» сертифікат чинний тепер 30 днів замість 120 днів. Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч гривень.

Станом на сьогодні у «жовтій» зоні лишаються Кіровоградська та Закарпатська області.

У «жовтій» зоні діють такі правила:

масковий режим, соціальна дистанція:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу.

Тепер для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Що таке covid-сертифікат:

Сертифікат можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини

«Жовтий» covid-сертифікат - підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати

«Зелений» covid-сертифікат - підтверджує факт отримання повної вакцинації і діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може складатись з однієї дози однодозної вакцини Janssen та двух доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

Сovid-сертифікати можуть бути як внутрішніми, так і міжнародними.

Сovid-сертифікат можна не лише показувати зі смартфона, а також роздрукувати.

Як отримати «жовтий» covid-сертифікат (за допомогою порталу «Дія»):

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису (КЕП)

натиснути «Отримати covid-сертифікат» на головній сторінці або в розділі «Послуги»

підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом

очікувати повідомлення від «Дії» після її обробки даних про вакцинацію.

Нагадаємо, «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.



