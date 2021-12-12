У «червоній» зоні карантину залишаються 10 областей

У «жовтій» зоні адаптивного карантину перебувають Київ і 12 областей

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксований на Волині

Станом на неділю, 12 грудня у «жовтій» зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають Київ і 12 областей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Наразі у «жовтій» зоні перебувають Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

Закарпатська область, яка 11 грудня була «жовтою», перейшла у «помаранчеву» зону, де також Донеччина.

У «червоній» зоні відповідно залишаються 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

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Рівень захворюваності на коронавірус станом на 11 грудня становив 360 на 100 тисяч населення при встановленому показнику 75 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на Волині – 608 на 100 тисяч населення, найнижчий у Херсонській області – 161.

Як повідомлялося, через п'ять місяців після вакцинації двома дозами ефективність препарату від Covid-19 у плані запобігання зараженню знижується до 39%.

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини розповів, коли людство переможе коронавірус.

Як стало відомо, темпи вакцинації в Україні почали «просідати».

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