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    У «червоній» зоні карантину залишаються 10 областей

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    У &laquo;жовтій&raquo; зоні адаптивного карантину&nbsp;перебувають Київ і 12 областей - У «червоній» зоні карантину залишаються 10 областей
    У «жовтій» зоні адаптивного карантину перебувають Київ і 12 областей
    Фото з відкритих джерел

    Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксований на Волині

    Станом на неділю, 12 грудня у «жовтій» зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають Київ і 12 областей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

    Наразі у «жовтій» зоні перебувають Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

    Закарпатська область, яка 11 грудня була «жовтою», перейшла у «помаранчеву» зону, де також Донеччина.

    У «червоній» зоні відповідно залишаються 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

    covid
    covid

    Рівень захворюваності на коронавірус станом на 11 грудня становив 360 на 100 тисяч населення при встановленому показнику 75 на 100 тис. населення.

    Найвищий рівень захворюваності на Волині – 608 на 100 тисяч населення, найнижчий у Херсонській області – 161.

    Як повідомлялося, через п'ять місяців після вакцинації двома дозами ефективність препарату від Covid-19 у плані запобігання зараженню знижується до 39%.

    Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини розповів, коли людство переможе коронавірус.

    Як стало відомо, темпи вакцинації в Україні почали «просідати».

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    Теги: Київ Донеччина статистика Україна карантин населення коронавірус
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    У «червоній» зоні карантину залишаються 10 областей