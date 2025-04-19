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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Перші 100 днів Трампа: який результат маємо?

glavcom.ua
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Перші 100 днів Трампа будуть 30 квітня
фото: depositphotos.com

США справді готуються вийти з мирних переговорів?

Позначка «перші 100 днів Дональда Трампа на посаді» щодня стає ближчою. Разом із цим у Білому домі зростає незадоволення, що війну Росії проти України не вдається закінчити так швидко, як вони сподівались.

Після зустрічей у Парижі держсекретар Марко Рубіо заявив: якщо найближчими днями США не визначать, чи цю війну взагалі можливо закінчити у справедливий спосіб, то Дональд Трамп буде вправі умити руки. «Якщо це можливо – ми у ділі. Якщо ні – що ж, ми маємо й інші пріоритети».

Пізніше, спілкуючись з журналістами, Дональд Трамп підтвердив слова Рубіо: «Якщо з якоїсь причини одна зі сторін це ускладнить, ми просто скажемо: ви нерозумні, ви дурні, ви жахливі люди. І ми просто відійдемо від цього. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити… Все моє життя – одні великі переговори. Я знаю, коли люди нами маніпулюють, і я знаю, коли ні. Я маю побачити ентузіазм і бажання покінчити з війною. І я думаю, що бачу цей ентузіазм з обох сторін».

Хоча Марко Рубіо у своїх коментарях говорить про справедливе закінчення війни, в американській пресі циркулює інша інформація. Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що у Білому домі розглядають можливість визнання Криму російським.

Серед інших пропозицій, представлених партнерам у Європі, – замороження по лінії фронту зі збереженням контролю Росії над окупованими територіями.

Ці ж думки ми чули від посланця Трампа до Росії Стіва Віткоффа, який теж був на переговорах у Парижі. Ще раніше він казав, що будь-яка мирна угода, зрештою, буде зводитись до пʼяти українських територій. А за даними Reuters, Віткофф намагався переконати Трампа, що найшвидшим шляхом до угоди буде визнати російський контроль над загарбаними нею територіями.

Після критики у пресі на захист Віткоффа прийшли найвищі посадовці адміністрації.

«Стів Віткофф – один із найрозумніших і найпрацьовитіших патріотів, з якими я коли-небудь мав честь працювати», – написав радник з нацбезпеки Майк Волц, – «А так звані вашингтонські експерти із зовнішньої політики атакують Віткоффа через заздрість, що за 88 днів він досягнув більше, ніж вони за всю свою кар’єру».

Втім, закінчити війну ні Віткоффу, ні Волцу, ні Трампу поки не вдалося. Перші 100 днів Трампа будуть 30 квітня. В адміністрації дуже хотіли б до цього часу представити якісь результати щодо Росії та України.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що наступного тижня США планують підписати з Україною угоду щодо корисних копалин.

Якщо до того часу не буде інших суттєвих зрушень, можливо, це стане тим проміжним результатом, який адміністрація Трампа подаватиме у переліку своїх досягнень.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна Дональд Трамп Україна переговори

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