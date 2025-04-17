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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Хто і навіщо зриває мобілізацію в Україні

glavcom.ua
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Росія розширює мобілізаційні заходи у себе і зриває в Україні
колаж: glavcom.ua

«Заклики не продовжувати воєнний стан, зривати мобілізацію – це не робота корисних ідіотів, а пряма робота ворожої агентури»

Так званий рекордний весняний призов на Росії супроводжується облавами, цифровим розшуком через системи відеоспостереження, облавами у нічних клубах, фітнес-центрах, торгово-розважальних закладах.

Будь-яка спроба завадити цьому, навіть невинний пост в інтернеті карається тривалим увʼязненням.

Акції фізичної протидії воєнкомам виключені, бо будуть жорстоко і миттєво придушені.

Тому на Росії попри розмови про переговори збільшується контингент ваньків, яких кидають на забій в Україні.

Посилюється тиск на всій лінії фронту.

В Україні ж Росія блискуче реалізовує інформаційно-психологічну операцію зриву мобілізації, підриву довіри до ТЦК, аж до стимулювання активної фізичної протидії мобілізаційним заходам, не кажучи вже про супер інформаційну атаку до якої підключаються і розганяють мережі професійних політичних ботів.

Заклики не продовжувати воєнний стан, зривати мобілізацію – це не робота корисних ідіотів, а пряма робота ворожої агентури.

І ця робота має жорстко присікатися.

За кожен перепост російських ІПСО, кожен зневажливий вислів будь-яких представників Сил оборони має наступати жорстке незворотне покарання.

Якщо хочемо Миру і Перемоги мобілізацію тре зривати на Росії і максимально стимулювати в Україні…

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Джерело
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Теги: росія воєнний стан переговори мобілізація Україна війна

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Юрій Сиротюк

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