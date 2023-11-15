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Вісім поїздів із жіночими купе вже вийшли в рейс

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вісім поїздів із жіночими купе вже вийшли в рейс
Жіночі купе демонструють найвищу середню населеність – понад 80%
фото ілюстративне

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу

Із 15 листопада вже вісім поїздів виходять у рейси із жіночими купе. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зокрема, жіночі купе є у наступних поїздах:

  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • №75/76 Київ – Кривий Ріг;
  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • №17/18 Харків – Ужгород;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • №26/236 Одеса – Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси очікується 16 листопада, з Рахова – 17 листопада).

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда. Посадка до таких купе відкрита тільки жінкам та дітям до п'яти років включно.

Як зауважили в «Укрзалізниці», жіночі купе демонструють найвищу середню населеність – понад 80%.

Раніше «Укрзалізниця» розповіла, які є заборони в жіночих купе.

Теги: потяг Укрзалізниця

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