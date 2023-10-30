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Чоловіки вимагають від «Укрзалізниці» створення для себе окремих купе

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чоловіки вимагають від «Укрзалізниці» створення для себе окремих купе
фото: Міністерство розвитку громад/Facebook

Купе мають бути однаковими в ціні, а поїзди – маркованими у застосунках для купівлі квитків 

Зі столичного вокзалу 30 червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе, у яких виникла через випадки фізичного та сексуального насильства з боку чоловіків. Тепер на сайті Кабміну з’явилась петиція із вимогою створення «чоловічих купе»

Метою створення ще одного виду купе називають «унеможливлення сексізму та гендерної дискрімінації на «Укрзалізниці».

«При наявності в потязі Укрзалізниці, так званого, «жіночого купе», в обов'язковому порядку має бути така ж кількість чоловічих купе. Допускати до чоловічих купе: чоловіків, трансчоловіків, батьків з дітьми до 6 років будь-якої статі», – йдеться у петиції.

Її автор також зазначає, що поїзди з жіночими та чоловічими купе мають бути марковані у застосунках для придбання квитків, а також не відрізнятись в ціні.

Чоловіки вимагають від «Укрзалізниці» створення для себе окремих купе фото 1

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила жіночі купе, проте українці помітили, що до вагонів не пускають чоловіків із дуже раннього віку. Зокрема, одна з жінок не змогла забронювати квиток у жіночому купе разом зі своїм шестирічним сином, адже користуватися новим видом купе можуть лише жінки та діти віком до п'яти років.

«Укрзалізниця» з 15 листопада масштабує пілотний проект жіночих купе у пасажирських поїздах. Жіночі купе стануть доступні ще в чотирьох поїздах. Зазначається, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку «Укрзалізниці» з 27 жовтня. Посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно. 

Теги: Укрзалізниця петиція чоловік

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