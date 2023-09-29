«Укрзалізниця» розповіла, які є заборони в жіночих купе

Пасажиркам доведеться утримуватись від певних дій під час подорожей

Після запуску «Укрзалізницею» жіночих купе, розроблена й інструкція з правилами поведінки в них, про яку розповів Центр транспортних стратегій.

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Дівчат і жінок, які подорожують у потягах «Укрзалізниці», просять утриматися від:

паління цигарок;

вживання алкогольних напоїв;

«обливання» парфумами в купе.

Пасажиркам нагадали, що в зонах загального користування потягу ведеться відеоспостереження, тому на виході з купе варто одягатися, щоб «не додавати пікантності цим відеозаписам».

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Є й такі правила, які стосуються чоловіків – їм заборонено заходити до купе, але в той самий час працівники потягу та воєнізована охорона в разі необхідності можуть це зробити.

Нагадаємо, що в «Укрзалізниці» повідомили про запровадження «жіночих купе» наприкінці травня 2023 року. За їх допомогою компанія має намір допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше під час подорожей.

«Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, посилене патрулювання та невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища», – зазначила «Укрзалізниця».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Хоча при цьому уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках.