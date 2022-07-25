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  4. Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)
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    Суспільство

    Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)

    Перший пробний екземпляр запустили в роботу - Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)
    Перший пробний екземпляр запустили в роботу

    Такі укриття є в Ізраїлі і вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів

    У Харкові біля зупинок громадського транспорту облаштують укриття від обстрілів, повідомляє міська рада.

    Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

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    Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)
    Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)
    Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)
    Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)

    «Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів і розльоту уламків», – розповів міський голова Ігорь Терехов.

    За його словами, проєкт зупинок вже розробили, перший пробний екземпляр запустили в роботу.

    У місті вже визначили 25 місць із найбільшим скупченням людей, де обладнають перші безпечні зупинки. «Упродовж двох-трьох тижнів» їх почнуть монтувати.

    Минулої ночі у трьох містах України пролунали вибухи, серед них і Харків.

    Напередодні повідомлялося, що обстріли Харкова тривають, мер звернувся із проханням до містян. Окупанти влучають ракетами житлові будинки, ринки, торгові центри, школи.

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    Теги: Харків вибух росія окупанти війна мер укриття Україна влада окупація #stoprussia
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    Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)