Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)

Перший пробний екземпляр запустили в роботу

Такі укриття є в Ізраїлі і вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів

У Харкові біля зупинок громадського транспорту облаштують укриття від обстрілів, повідомляє міська рада.

Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

«Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів і розльоту уламків», – розповів міський голова Ігорь Терехов.

За його словами, проєкт зупинок вже розробили, перший пробний екземпляр запустили в роботу.

У місті вже визначили 25 місць із найбільшим скупченням людей, де обладнають перші безпечні зупинки. «Упродовж двох-трьох тижнів» їх почнуть монтувати.