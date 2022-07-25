Влада Харкова облаштує укриття на зупинках транспорту (фото)
Такі укриття є в Ізраїлі і вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів
У Харкові біля зупинок громадського транспорту облаштують укриття від обстрілів, повідомляє міська рада.
Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.
«Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними стосовно захисту від снарядів і розльоту уламків», – розповів міський голова Ігорь Терехов.
За його словами, проєкт зупинок вже розробили, перший пробний екземпляр запустили в роботу.
У місті вже визначили 25 місць із найбільшим скупченням людей, де обладнають перші безпечні зупинки. «Упродовж двох-трьох тижнів» їх почнуть монтувати.
Минулої ночі у трьох містах України пролунали вибухи, серед них і Харків.
Напередодні повідомлялося, що обстріли Харкова тривають, мер звернувся із проханням до містян. Окупанти влучають ракетами житлові будинки, ринки, торгові центри, школи.