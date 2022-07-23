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    Кримінал

    Біля Полтави перекинулася фура. Траса Київ — Харків перекрита

    Траса Київ &mdash; Харків перекрита - Біля Полтави перекинулася фура. Траса Київ — Харків перекрита
    Траса Київ — Харків перекрита
    фото: патрульна поліція

    Аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03

    На в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків. Про це повідомляє патрульна поліція.

    Повідомляється, що аварія сталася на 330 кілометрі траси М-03 Київ — Харків — Довжанський.

    «Водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, задіяна спеціальна техніка. Плануйте маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації», – йдеться в повідомленні.

    У поліції закликають водії планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

    Нагадаємо, 20 липня у столиці патрульні поліцейські затримали нетверезого прихильника «русского міра», який скоїв дорожньо-транспортну пригоду і поїхав з місця аварії. Під час затримання чоловік погрожував патрульним росіянами, які прийдуть і «наведуть лад».

    Також у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста. Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

    Також 11 липня на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці, сталась ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули.

    Теги: Полтава ДТП аварія
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    Біля Полтави перекинулася фура. Траса Київ — Харків перекрита