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Волонтерка пояснила, як нові ініціативи уряду можуть зупинити гумдопомогу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Волонтерка пояснила, як нові ініціативи уряду можуть зупинити гумдопомогу
Благодійники переконують, що у реаліях сьогодення нові правила не вдасться виконати
фото з відкритих джерел

«Чим більше буде бюрократії у процесі звітності, тим меншою буде ефективність волонтерської діяльності»

З 1 грудня цього року постановою Кабміну №953 хочуть змінити в Україні правила ввезення гуманітарної допомоги. Як благодійники, так і військові з цивільними закликають до відтермінування документа, і чому так відбувається, розповіла «Главкому» Зоя Шкурко, зооволонтерка та керівниця громадської організації «Петро і Мазепа».

За її словами, волонтери обурені з тієї причини, що постанову спочатку було прийнято, а вже потім почали радитися. «По-перше, за новими правилами, якщо людина невчасно подала звіт з різних причин, які можуть бути під час війни, її на шість місяців позбавляють статусу отримувача. Вважаю, що якщо людина просто зробила технічну помилку, то її можна покарати, але не так сильно. Якщо вже повторно – то сильніше», – каже Шкурко.

Вона зазначила, що станом на зараз процедури апеляції не передбачено, тому свою правоту неможливо довести, і додала, що також немає градації на технічну помилку, першу помилку чи грубе порушення.

«По-друге, є донори і отримувачі допомоги-нерезиденти. Це – міжнародні організації, які не мають електронного підпису. І вони вже просять зробити двомовну версію ресурсу, де буде відбуватися облік гуманітарки. Не враховано, що під час війни ми можемо бути у блекауті. Не регламентовано, як передавати людям адресну допомогу», – зазначає зооволонтерка.

Зоя Шкурко підкреслила, що є допомога вживаними речами чи бюджетним кормом для тварин, яку охоче беруть нужденні люди. За її словами, якщо вона почне вимагати у таких людей паспорт чи ідентифікаційний код, вони просто будуть боятися. «Для цього потрібно продумати простіший механізм: наприклад, брати телефон, до якого прив’язані банківські картки, «Дія» – цього достатньо, аби ідентифікувати людину», – зазначила волонтерка.

Вона додала, що, чим більше буде бюрократії у процесі звітності, тим меншою буде ефективність волонтерської діяльності. Шкурко нагадала, що всі громадські організації та благодійні фонди зараз звітують перед податковою, тому після нововведень буде відбуватись дублювання.

«У мене є велика віра, що вступ у дію цієї постанови буде відтерміновано до 1 березня. Цей процес можна пустити паралельно до старих правил, аби люди встигли призвичаїтися до нового механізму. Звісно, потрібна прозорість в отриманні і передачі гуманітарної допомоги, бо мені дуже неприємно, коли заходиш у супермаркет, і розумієш, що оці польські товари без українського маркування, які ти сам роздавав, тут продаються», – підкреслила благодійниця.

Нагадаємо, у благодійних організацій є низка претензій до постанови №953, яку вони просять, принаймні, відтермінувати у часі. Найбільш емоційні оцінки полягають у тому, що військові можуть просто не дожити до отримання необхідного вантажу, який може затриматися у дорозі через надто формалізовані процедури. На думку волонтерів, урядові бюрократи не дуже розуміють специфіку їхньої діяльності у воєнний час, коли багато базується на особистих контактах і необхідні потреби закриваються у режимі «зараз на зараз». Постає питання і про адекватність запровадження нових правил перед початком важкої для фронту і тилу зими. А працювати за ними треба буде вже за місяць.

Для відтермінування документа було створено петицію, яка швидко набрала необхідну кількість голосів. Благодійні організації переконують, що у реаліях сьогодення нові правила не вдасться виконати.

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Теги: війна Кабмін гуманітарна допомога волонтер

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