Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні від початку року зникла третина гумдопомоги, яка призначалася для військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні від початку року зникла третина гумдопомоги, яка призначалася для військових
Міноборони створено механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів
фото з відкритих джерел

Міноборони перевірило понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин

Державна митна служба у взаємодії з Міноборони виявили понад 3 тис. випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами. Про це повідомляє Держмитслужба.

Як зазначається, протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин.

Крім того, спільно з Міноборони створено механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

«З метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області виявили та заблокували механізм незаконного продажу бронежилетів, завезених як гумдопомога, більше як на 5 млн грн.

Читайте також: В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
Теги: митниця історія Міноборони гуманітарна допомога корупція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці повідомляють, що йде бій
«Продовжуємо зачистку від путінської скверни»: легіон «Свобода Росії» зайшов на територію РФ
28 вересня, 15:28
Верещук закликала цивільних росіян уже їхати з Криму
«Не легковажте»: Верещук закликала росіян негайно покинути Крим
28 вересня, 23:40
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
26 вересня, 19:57
Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави будь-якого міністерства
Зеленський дозволив військовослужбовцям бути заступниками міністра, але є умова
4 жовтня, 19:35
Путін призиває до війська 130 тис. росіян
Путін призиває до війська 130 тис. росіян
29 вересня, 17:41
Окупанти бояться наступу ЗСУ на Крим й готуються обороняти лівий берег Дніпра – ISW
Окупанти бояться наступу ЗСУ на Крим й готуються обороняти лівий берег Дніпра – ISW
14 жовтня, 04:08
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
16 жовтня, 06:42
Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
16 жовтня, 13:14
Зруйнований ракетою ХАМАС будинок у Седоті
Ізраїль евакуює ціле місто перед наземною операцією в Газі
15 жовтня, 19:41

Події в Україні

До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни
До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни
Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня
Байден запросив $60 млрд для України, новий пакет озброєння від Німеччини. Головне за 20 жовтня
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
Росія перекинула до Севастополя МіГ-31: Повітряні сили оцінили загрозу
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
15K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
12K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
7886
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
7217
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку

Новини

«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Сьогодні, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту