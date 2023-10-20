В Україні від початку року зникла третина гумдопомоги, яка призначалася для військових

Міноборони перевірило понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин

Державна митна служба у взаємодії з Міноборони виявили понад 3 тис. випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами. Про це повідомляє Держмитслужба.

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Як зазначається, протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин.

Крім того, спільно з Міноборони створено механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

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«З метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області виявили та заблокували механізм незаконного продажу бронежилетів, завезених як гумдопомога, більше як на 5 млн грн.