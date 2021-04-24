Філарет вже відкрито грає на боці РПЦ – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України розповів про свої стосунки із почесним патріархом

Колишній патріарх Філарет вже відкрито грає на боці Російської православної церкви. Він тиражує російські фейки щодо томосу та незалежності православної церкви України. Про це у програмі «Суботнє інтерв’ю» на «Радіо Свобода» заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Блаженніший також прокоментував слова Філарета у ефірі каналу «Україна 24», коли той сказав, що Епіфаній не хочете його ані бачити, ані чути.

«Інколи неправду хочуть подати як напівправду, бо такого намагання щодо спілкування, щодо налагодження стосунків, знаходження певних компромісів не було з його боку. Але тільки ми бачимо практично кожного тижня множення судових позовів. Зараз почесний патріарх Філарет подав десятки, а може і сотні вже протягом цих двох років судових позовів. Ми не подавали жодного, ми тільки захищаємося в судах. А з його боку ми бачимо таку руйнівну силу», – сказав Епіфаній.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.