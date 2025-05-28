Ворог атакував дронами Харківщину: є поранені

Пораненим надається вся необхідна медична допомога

У ніч проти 28 травня російські терористи атакували Харківщину ударними безпілотниками. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожої атаки, інформує «Главком».

Синєгубов зазначив, що через атаку ворога дронами у двох селах Харківської області постраждали вісім людей, серед яких є дитина.

У селі Васищеве Безлюдівської громади внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також чотирирічна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

У селі Есхар Чугуївського району внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Про руйнування наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, ввечері 27 травня росіяни поцілили балістичною ракетою у підприємство на околиці Ніжина, що на Чернігівщині. Увечері прогриміло кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову під ударом опинилось аграрне підприємство.

Поранений тракторист, у важкому стані госпіталізовано до лікарні у Ніжині. Транспорт зазнав пошкоджень. Як відомо, вибух пролунав о 20:15, одразу після оголошення повітряної тривоги.

Ніжинський міський голова Олександр Кодола тоді «Суспільному» повідомив: «Одразу скажу, що це об'єкт не військовий. Всі інші обставини наразі ми з'ясовуємо, які руйнування і так далі. Жертв точно немає, і це головне. У випадку тривоги негайно потрібно всім йти в укриття, тому що одразу після оголошення тривоги стався приліт балістики».