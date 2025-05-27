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Росія вдарила по Чернігівщині: є поранені, пошкоджені підприємства

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила по Чернігівщині: є поранені, пошкоджені підприємства
Пошкоджено трактор, а водій отримав поранення
фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілу пошкоджена аграрна техніка

Увечері 27 травня росіяни поцілили балістичною ракетою у підприємство на околиці Ніжина, що на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, під ударом РФ Чернігівщина сьогодні була вдвічі. Вдень ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді.

Поранення отримали троє працівників, їм була надана допомога на місці, від госпіталізації відмовились. Пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили.

На місці влучання утворилась вирва
На місці влучання утворилась вирва
фото: Нацполіція

Увечері прогриміло кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову під ударом опинилось аграрне підприємство. Поранений тракторист, у важкому стані госпіталізовано до лікарні у Ніжині. Транспорт зазнав пошкоджень.

Як відомо, вибух пролунав о 20:15, одразу після оголошення повітряної тривоги. Ніжинський міський голова Олександр Кодола тоді Суспільному повідомив: «Одразу скажу, що це об'єкт не військовий. Всі інші обставини наразі ми з'ясовуємо, які руйнування і так далі. Жертв точно немає, і це головне. У випадку тривоги негайно потрібно всім йти в укриття, тому що одразу після оголошення тривоги стався приліт балістики».

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

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Теги: Чернігівщина обстріл поранення балістичні ракети ракетна атака

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