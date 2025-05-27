Росія вдарила по Чернігівщині: є поранені, пошкоджені підприємства

Внаслідок обстрілу пошкоджена аграрна техніка

Увечері 27 травня росіяни поцілили балістичною ракетою у підприємство на околиці Ніжина, що на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, під ударом РФ Чернігівщина сьогодні була вдвічі. Вдень ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді.

Поранення отримали троє працівників, їм була надана допомога на місці, від госпіталізації відмовились. Пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили.

На місці влучання утворилась вирва фото: Нацполіція

Увечері прогриміло кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову під ударом опинилось аграрне підприємство. Поранений тракторист, у важкому стані госпіталізовано до лікарні у Ніжині. Транспорт зазнав пошкоджень.

Як відомо, вибух пролунав о 20:15, одразу після оголошення повітряної тривоги. Ніжинський міський голова Олександр Кодола тоді Суспільному повідомив: «Одразу скажу, що це об'єкт не військовий. Всі інші обставини наразі ми з'ясовуємо, які руйнування і так далі. Жертв точно немає, і це головне. У випадку тривоги негайно потрібно всім йти в укриття, тому що одразу після оголошення тривоги стався приліт балістики».

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.