У Києві триває ліквідація наслідків нічного обстрілу: кадри від ДСНС

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків

У ніч проти 24 травня ворог обстріляв Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Солом’янський район

Пожежа виникла у квартирах на рівні четвертого та п'ятого поверхів у житловій п'ятиповерхівці. На місці було задіяно 30 чоловік особового складу та вісім одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

Загорання ліквідовано. За допомогою рятувального капюшоном врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Його передали медикам.

Оболонський район

Сталося загорання на балконах у девятиповерхівці на рівні третього, четвертого, п'ятого та шостого поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

Святошинський район

В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву.

Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА.

Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку.

Очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено 54-річного чоловіка та 50-річну жінку.

Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.