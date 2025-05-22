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Куди інвестувати після війни: експерт назвав перспективний регіон України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Куди інвестувати після війни: експерт назвав перспективний регіон України
Експерт порадив вкладали кошти в регіони, які наразі близькі до лінії зіткнення
фото: glavcom.ua

Експерт: Харків – дуже перспективне місто після війни

Попри високі ризики, вже сьогодні варто придивлятися до регіонів, які постраждали від бойових дій. Особливу увагу заслуговує Харків – місто з великим потенціалом економічного відродження після війни. Про це в інтерв’ю Delo заявив міжнародний девелопер, СЕО ANTA Group Антон Тараненко, інформує «Главком».

«Я б вклав кошти в регіони, які сьогодні умовно на передку або близькі до лінії зіткнення. Сьогодні тут все коштує дешевше, але є високий ризик. Купувати варто лише тоді, коли перемир'я стане більш реальнішим, а не на словах. Наприклад, Харків – дуже перспективне місто після війни. Впевнений, що зараз там активи коштують небагато. Після війни в регіон буде інвестуватись чимало грошей», – зазначив експерт.

Тараненко також рекомендує інвестувати в Карпати. За його словами, там усі місця ще не розкриті і будуть мати великий попит навіть після війни.

«У післявоєнний час люди почнуть повертатись, згадайте, скільки у нас ще замінованої території. Я сам ВПО, до 2014 року проживав в Донецьку, тому розумію, що потреби в будівництві будуть величезними. Івано-Франківщина, Закарпаття, окрім житлової забудови мають і рекреаційний потенціал. Якщо говоримо про інвестування в будівництво, варто приглянутись до Яблуниці, Ворохти, нових курортних проєктів», – зауважив Антон Тараненко.

Експерт наголосив, що у разі надходження інвестицій на відновлення України очікується активне зростання будівельної галузі в усіх регіонах, що своєю чергою сприятиме підйому всієї економіки.

Раніше засновник та гендиректор агенції діджитал-маркетингу Promodo, співзасновник харківського IT-кластера Олександр Колб розповів, що на тлі нестабільної економіки, зростаючого курсу валют люди шукають різні способи інвестицій, щоб зберегти цінність власних грошей або ж щоб отримати вигоду у майбутньому. Натомість під час війни є небагато інвестиційних активів, які б не пропонували дуже великі ризики.

Також Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, в інтерв’ю для Delo розповів про те, які активи можуть бути найбезпечнішими для інвестування у воєнний період.

Зокрема, Артур Лупашко поділився своїм баченням того, які інвестиційні напрямки можуть стати найбільш прибутковими після війни. Він вважає, що цінні папери, зокрема акції українських компаній, мають значний потенціал. Через недостатній розвиток фондового ринку в Україні ця сфера може стати драйвером економічного росту.

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Теги: інвестиції Закарпаття Харківщина

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