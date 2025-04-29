Ворог атакував Дніпро дронами: є жертва, виникли пожежі (відео)

У Дніпрі пролунало понад 10 вибухі

Увечері 29 квітня російські дрони атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих пабліків, у місті сталися гучні вибухи, є інформація про «прильоти», передає «Главком».

У результаті ударів у кількох районах спалахнули пожежі. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено 23:36

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА по Дніпру є один загиблий.

У місті спалахнули кілька пожеж, пошкоджені приватні будинки.

До слова, у Харкові станом на 22:26 у місті пролунало 12 вибухів, повідомляють кореспонденти «Суспільного». Під ударами опинилися Шевченківський, Слобідський, Київський та Салтівський райони.

Наразі відомо про 15 постраждалих внаслідок атаки. Усім їм надається висококваліфікована медична допомога. На місцях вибухів працюють екстрені служби.