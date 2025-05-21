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РФ накопичує сили поблизу держкордону: аналітики оцінили, чи є загроза наступу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ накопичує сили поблизу держкордону: аналітики оцінили, чи є загроза наступу
фото: Pixabay

Аналітики наголошують, що накопичення сил росіяни здійснюють на різних ділянках фронту

Поблизу державного кордону з Харківщиною фіксується накопичення сил особового складу росіян. Ворог здійснює постійний тиск та спроби прощупувати оборону українських бійців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії. В цілому, у них нічого не виходить. Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника», – зазначив начальник штабу 13 бригади оперативного призначення «Хартія» Андрій Помагайбус у коментарі «Суспільному».

Помагайбус пояснив, що окупанти зазвичай застосовують комбінований принцип пересування: артилерію, безпілотні системи, важку техніку: «Водночас заведення піхоти: тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому – йде просування».

Аналітики проєкту DeepState стверджують, що Помагайбус описав звичайну для бійців обстановку. За їх словами, ворог здійснює постійний тиск та спроби прощупувати оборону українських бійців. 

«Це звичайна тактика, яку вони застосовують буквально по всій лінії фронту і як тільки знаходять слабке місце, починають туди тиснути з більшою інтенсивністю. Успіхів в даному районі у ворога по цьому немає. Накопичення особового складу проводиться, але у вигляді поповнення тих підрозділів, які там стоять і потребують додаткових ресурсів, щоб відновити ті величезні втрати, які вони несуть в ході спроб штурмових дій», – йдеться у заяві.

Аналітики наголошують, що подібні накопичення росіяни здійснюють на різних ділянках фронту і активно їх реалізовують: «Ситуація на ділянці критично не змінилася. Ворог здійснює штурмові дії піхотою. Також йде застосування дронів, артилерії та авіації. Бригади слідкують за змінами обстановки і реагують на них».

Нагадаємо, що Росія активізувала штурмові дії вздовж усієї лінії фронту. Найскладніша оперативна ситуація наразі спостерігається на Сумщині та Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Теги: війна Харківщина росіяни

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