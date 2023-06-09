Ворог обстріляв Донецьку область: є поранені

Росіяни відкрили вогонь населеними пунктами з важкої артилерії близько до Донеччині

Під удар потрапили житлові будинки, в яких були люди

Росіяни 8 червня обстріляли Торецьк та Максиміліанівку Донецької області, поранено 6 людей. Прокуратура розпочала досудове розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За попередньою інформацією слідства, росіяни відкрили вогонь населеними пунктами з важкої артилерії близько 19:00. Під удар потрапили житлові будинки, в яких на той час були люди.

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«Шестеро отримали тяжкі мінно-вибухові травми та осколкові поранення голови, кінцівок, грудної клітки. Серед постраждалих - 61-річний чоловік та п'ятеро жінок віком від 52 до 71 року. Усі вони перебувають під наглядом лікарів», – зазначили у прокуратурі.

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Окрім житлової забудови, вибухами пошкоджено торговельний заклад, будинки медичних закладів, складські приміщення, господарські споруди та інші об'єкти. Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше місто Українськ Донецької області зазнало артобстрілу росіян, загинули троє людей, серед поранених є діти.

Також повідомлялося, що 8 червня, головний рабин України Моше Асман потрапив під обстріл окупантів у Херсоні.