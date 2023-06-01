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Наслідки атаки на Київ: влада показала фото руйнувань

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Наслідки атаки на Київ: влада показала фото руйнувань
Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі столиці
фото: КМВА

Від нічної атаки на Київ загинули троє людей

Унаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей вночі 1 червня у Дніпровському та Деснянському районах столиці, попередньо, три людини загинули, 14 осіб отримали поранення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила фото наслідків ворожої атаки у Дніпровському районі столиці.

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Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі столиці
фото: КМВА

Також влада показала фото руйнувань у Деснянському районі столиці, де ворожими уламками пошкоджено дитячу поліклініку.

Уламки ворожої повітряної цілі пошкодили поліклініку в Деснянському районі Києва, 1 червня 2023 року
Уламки ворожої повітряної цілі пошкодили поліклініку в Деснянському районі Києва, 1 червня 2023 року
фото: КМВА

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.

Як повідомлялося, вночі 1 червня від ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей.

Теги: поранення Київ війна

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