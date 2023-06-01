Наслідки атаки на Київ: влада показала фото руйнувань
Від нічної атаки на Київ загинули троє людей
Унаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей вночі 1 червня у Дніпровському та Деснянському районах столиці, попередньо, три людини загинули, 14 осіб отримали поранення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Київська міська військова адміністрація оприлюднила фото наслідків ворожої атаки у Дніпровському районі столиці.
Також влада показала фото руйнувань у Деснянському районі столиці, де ворожими уламками пошкоджено дитячу поліклініку.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.
Як повідомлялося, вночі 1 червня від ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей.
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