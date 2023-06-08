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У Херсоні росіяни обстріляли головного рабина України (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні росіяни обстріляли головного рабина України (відео)
На відео, яке оприлюднив Моше Асман можна почути гучні вибухи
фото з відкритих джерел

Моше Асман допомагав евакуювати мешканців населених пунктів

Сьогодні, 8 червня, головний рабин України Моше Асман потрапив під обстріл окупантів у Херсоні. Про це рабин повідомив у Facebook.

Моше Асман розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Під час розповіді Асмана росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео, яке він оприлюднив можна почути гучні вибухи.

«Я у Херсоні, пливли за людьми – дивом вижили», – підписав він відео.

Нагадаємо, російські загарбники обстрілюють Херсон. Ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.

Теги: обстріл Херсон евакуація ворог відео росіяни Ізраїль

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