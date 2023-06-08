У Херсоні росіяни обстріляли головного рабина України (відео)

На відео, яке оприлюднив Моше Асман можна почути гучні вибухи

Моше Асман допомагав евакуювати мешканців населених пунктів

Сьогодні, 8 червня, головний рабин України Моше Асман потрапив під обстріл окупантів у Херсоні. Про це рабин повідомив у Facebook.

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Моше Асман розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

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Під час розповіді Асмана росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео, яке він оприлюднив можна почути гучні вибухи.

«Я у Херсоні, пливли за людьми – дивом вижили», – підписав він відео.

Нагадаємо, російські загарбники обстрілюють Херсон. Ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводиться евакуація із затоплених територій.