Окупанти обстріляли Донеччину: є загиблі, серед них дитина

Через обстріл ворога загинуло троє людей, серед яких одна дитина

Місто Українськ Донецької області ввечері 7 червня зазнало артобстрілу росіян, загинули троє людей, серед поранених є діти. Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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«Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція», – написав він.

Натомість раніше у телеграм-каналі Селидівської міської військової адміністрації зазначили, що поранень зазнали п'ятеро людей, 4 з них – діти. Усіх їх доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу.

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Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

Раніше повідомлялося, що 7 червня у Юнаківській громаді Сумської області безпілотник типу «Шахед» влучив у приватний будинок. Унаслідок удару двоє людей загинули, одна поранена в лікарні.