РФ хоче заблокувати росіянам доступ до всіх небажаних сайтів

Депутат РФ навів «Вікіпедію», яка, за його словами, стала «інформаційною зброєю» в руках Заходу

На думку російського депутата, потрібно заблокувати доступ до всіх небажаних сайтів, у тому числі за допомогою VPN-сервісів

У Росії необхідно створити аналог «китайського файрвола», щоб заблокувати доступ до всіх небажаних сайтів, у тому числі за допомогою VPN-сервісів. Про це заявив член конституційного комітету Радфеду Артем Шейкін, повідомляють росЗМІ.

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«У Російській Федерації з урахуванням безпрецедентного тиску з боку країн Заходу, явної недружньої політики, вважаю, необхідний аналог «китайського файрволу», який буде здатний повністю блокувати доступ до небажаних інтернет-ресурсів, включаючи ВПН-сервіси, якщо продовжуватиметься ігнорування російського законодавства», – сказав Шейкін.

Як приклад, депутат РФ навів «Вікіпедію», яка, за його словами, стала «інформаційною зброєю» в руках Заходу. У вільній енциклопедії «навмисно спотворюються» історичні та політичні факти, пов'язані з Росією, вважає Шейкін.

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При цьому, як зазначив член Радфеда, практика останніх років показала, що «саморегулювання соціальних мереж та інтернет-майданчиків забезпечити досить складно».

Шейкін закликав вивчити технічні можливості Росії «з обмеження роботи інтернет-платформ, уповільнення трафіку у разі невиконання вимог національного законодавства».

Після початку війни в Україні Росія посіла шосте місце у світі за масштабами обмежень свобод в інтернеті, а за рівнем цензури в мережі поступилася лише Китаю та Ірану, зазначали експерти Freedom House.

У 2022 році в щорічному рейтингу Freedom on the Net Росія набрала 23 бали зі 100 можливих, розташувавшись між Саудівською Аравією (сьоме місце, 24 бали) та В'єтнамом (п’яте місце). За рівнем державного тиску на інтернет країна випередила Пакистан, Ефіопію, Судан та Білорусь.

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Експерти Freedom House зазначали, що після вторгнення в Україну російська влада зробила кроки щодо блокування ключових соціальних медіа, включаючи Facebook, Instagram і Twitter, а також запровадила колосальні штрафи для інших платформ за відмову видаляти контент та локалізувати дані користувачів.

Також кремлівська влада заблокувала понад п’ять тисяч інтернет-сайтів, включаючи іноземні та російські ЗМІ. Крім того, вони розширили підстави, де контент визнається незаконним, констатує Freedom House.

Більше «обмежень на контент» запроваджено лише в Ірані та Китаї. Зокрема, у Китаї діє масштабна система державної цензури в інтернеті, яка називається «великим файрволом». У країні заблоковані Google, YouTube, WhatsApp, соціальні мережі Twitter, Facebook, Instagram, Clubhouse, Twitch, а також сайти провідних світових ЗМІ.